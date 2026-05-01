İran'dan ABD'ye yeni teklif: Pakistanlı arabulucularla ilettiler

İran'dan ABD'ye yeni teklif: Pakistanlı arabulucularla ilettiler

15:191/05/2026, Cuma
G: 1/05/2026, Cuma
İran'ın, ABD'ye sunulmak üzere yeni teklifi Pakistanlı arabuluculara dün ilettiği bildirildi.

Al Jazeera'ya konuşan İranlı bir diplomatik kaynak, Tahran yönetiminin ABD ile barış için yeni teklifini Pakistanlı arabuluculara ilettiğini söyledi.

ABD-İsrail saldırıları sonrası ateşkes çıkmazı

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere, taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.



