ABD’nin İran’a yönelik saldırı planı ortaya çıktı: Trump'tan askeri operasyon hazırlığı

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Washington'un yeni askeri planlar hazırladığı iddia edildi.

ABD merkezli haber platformu Axios’un iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, perşembe akşamı Trump ile yüksek düzeyli bir askeri brifing yapıldı. 45 dakikalık brifingde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Trump’a İran’a karşı muhtemel saldırılarılar için yeni planlar sundu.

Yoğun saldırı planı

Planın, muhtemelen altyapı hedeflerini de içeren "kısa ve güçlü" bir saldırı dalgasını içerdiği belirtildi. Haberde, Trump’ın şu anda abluka uygulamasını başlıca kozu olarak gördüğü, ancak İran’ın müzakerelere yanaşmaması durumunda askeri harekatı değerlendirebileceği aktarıldı.

Axios dün adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın CENTCOM Komutanı Cooper’dan İran’a yönelik muhtemel bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında brifing almasının beklendiği bildirmişti. Cooper, ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaş başlatmasından iki gün önce 26 Şubat’ta Trump’a benzer bir brifing vermiş, brifingin Trump’ın savaşa girme kararında etkili olduğu iddia edilmişti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney: Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor

Basra Körfezi'ni "küresel ekonomi için hayati ve benzersiz bir su yolu" olarak nitelendiren İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD-İsrail'in saldırılarına işaret ederek, "Bugün, dünyanın zorbalarının bölgedeki en büyük askeri saldırısından ve Amerika'nın planlarının utanç verici bir şekilde yenilgiye uğratılmasından iki ay sonra, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor" demişti.

Bölgenin ABD ve yabancı aktörler olmadan parlak geleceğe sahip olacağını vurgulayan Hamaney, "Fars Körfezi ve Umman Denizi sularında komşularımızla aynı kaderi paylaşıyoruz ve binlerce kilometre uzaktan açgözlülükle kötülük yapan yabancıların, bu suların derinliklerinden başka bir yerde yeri yok" ifadelerini kullanmıştı.








