ABD’nin İran’a yönelik saldırı planı ortaya çıktı: Trump'tan askeri operasyon hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Axios’un haberine göre üst düzey askeri yetkililerden İran’a yönelik yeni saldırı planlarına ilişkin bilgi aldığı, 'kısa ve güçlü' bir harekat seçeneğinin masada olduğu ve diplomatik sürecin sonuç vermemesi halinde askeri adımın değerlendirilebileceği öne sürüldü.
ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Washington'un yeni askeri planlar hazırladığı iddia edildi.
ABD merkezli haber platformu Axios’un iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, perşembe akşamı Trump ile yüksek düzeyli bir askeri brifing yapıldı. 45 dakikalık brifingde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Trump’a İran’a karşı muhtemel saldırılarılar için yeni planlar sundu.
Yoğun saldırı planı
Planın, muhtemelen altyapı hedeflerini de içeren "kısa ve güçlü" bir saldırı dalgasını içerdiği belirtildi. Haberde, Trump’ın şu anda abluka uygulamasını başlıca kozu olarak gördüğü, ancak İran’ın müzakerelere yanaşmaması durumunda askeri harekatı değerlendirebileceği aktarıldı.
Axios dün adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın CENTCOM Komutanı Cooper’dan İran’a yönelik muhtemel bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında brifing almasının beklendiği bildirmişti. Cooper, ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaş başlatmasından iki gün önce 26 Şubat’ta Trump’a benzer bir brifing vermiş, brifingin Trump’ın savaşa girme kararında etkili olduğu iddia edilmişti.