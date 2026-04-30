İran'da patlama sesleri: Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

İran'da patlama sesleri: Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

23:4730/04/2026, Perşembe
AA
Hava savunma sistemleri tespit edilen küçük hava araçlarına karşı aktif hale getirildi. (Foto: Arşiv)
Hava savunma sistemleri tespit edilen küçük hava araçlarına karşı aktif hale getirildi. (Foto: Arşiv)

Ateşkes görüşmeleri sürerken İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli noktalarında hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

AA muhabiri, yerel saat ile 23.30'da Tahran'da hava savunma sistemlerinin çalıştığını ve buna bağlı olarak düşük yoğunlukta patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, hava savunma sistemlerinin, hava sahasında tespit edilen küçük hava araçları ile gözetleme İHA'larına karşı aktif hale getirildiğini duyurdu.



