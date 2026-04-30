İran Meclis Başkanı Kalibaf: Sınırlarımız uzun ABD'nin olası kara ablukası mümkün değil

22:2630/04/2026, الخميس
AA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin olası kara ablukasının İran’ın uzun sınırları nedeniyle başarıya ulaşamayacağını söyledi. Kalibaf, ülkenin sınır uzunluğuna dikkat çekerek böyle bir ablukanın uygulanabilir olmadığını ifade etti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Eğer biri New York'tan batı kıyısına, diğeri de Los Angeles'tan doğu kıyısına iki duvar inşa ederseniz toplam uzunluk 7 bin 755 kilometre olur. Bu da İran'ın toplam sınırlarından hala yaklaşık bin kilometre daha kısadır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, böyle sınırlara sahip bir ülkeyi ablukaya almakta ABD'nin başarılı olamayacağını kaydetti.


