İran dini lideri Mücteba Hamaney'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: ABD'nin varlığı olmadan parlak bir geleceğe sahip olacak

İran dini Lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı ve Körfez ile ilgili açıklama yaptı.
İran Dini lideri Mücteba Hamaney, "ABD varlığı olmadan Körfez'in parlak bir geleceği olacak. Körfez ve Hürmüz Boğazı için yeni bir dönem başladı" dedi.
İran Dini lideri Mücteba Hamaney,
"ABD varlığı olmadan Körfez'in parlak bir geleceği olacak. ABD’nin kendi planındaki utanç verici başarısızlığından iki ay sonra, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir sayfa açılıyor"
dedi.
Hamaney, "
Basra Körfezi topraklarında ABD’nin varlığı ve yerleşimi, bölgedeki en büyük güvensizlik kaynağıdır. ABD’nin zayıf üsleri, bırakın bölgedeki müttefiklerine güvenlik sağlamayı kendi güvenliğini dahi sağlayabilecek kapasiteden yoksundur"
diye konuştu.
