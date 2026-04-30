ABD Dışişleri Bakanı Rubio Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü: Tayvan en büyük risk

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede Tayvan sorununun, ABD-Çin ilişkilerindeki en büyük risk unsuru olduğunu vurguladı.

Tayvan sorunun Çin'in temel çıkarlarını ilgilendirdiğini ifade eden Vang, ABD'yi bu konudaki taahhütlerine uymaya, doğru seçimi yaparak ikili işbirliğine yeni alan açmaya ve dünya barışı için çaba göstermeye çağırdı.

Vang, lider diplomasinin Çin-ABD ilişkileri için bir "kutup yıldızı" olduğunu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejik rehberliğinde ilişkilerin genel olarak istikrarlı ilerlediğine işaret ederek, bunun iki ülke halklarının temel çıkarlarına uygun olduğu kadar uluslararası toplumun da beklentisi olduğunu belirtti.

Tarafların zor elde edilen bu istikrarı koruması gerektiğinin altını çizen Vang, üst düzey temaslara hazırlanarak, işbirliğini genişletme, farklılıkları yönetme ve Çin ile ABD arasında karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine dayalı stratejik, yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurma çağrısında bulundu.

Çin'in açıklamasında, Rubio'nun da ABD-Çin ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğunu ve devlet başkanı diplomasisinin bu ilişkinin merkezinde yer aldığına işaret ederek, taraflar arasında iletişimin ve eşgüdümün sürdürülmesi, karşılıklı saygıyla farklılıkları uygun şekilde yönetilmesi ve üst düzey temaslardaki kazanımları sürdürerek ilişkilerde stratejik istikrarın sağlaması çağrısını yaptığı aktarıldı.

Taraflar görüşmede Orta Doğu'daki durum ve diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Trump'ın daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen ziyareti, İran’daki savaşla ilgilenmek üzere ülkede bulunması gerektiği gerekçesiyle 14-15 Mayıs tarihlerine ertelenmişti.



