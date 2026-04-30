Trump, Almanya Başbakanı Merz'i hedef aldı: Zamanını bozuk ülkesini düzeltmeye harcamalı

17:1630/04/2026, Perşembe
ABD-Almanya arasındaki son gerilim
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i bir kez daha hedef alarak, "Almanya Başbakanı, zamanını bozuk ülkesini düzeltmeye harcamalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i bir kez daha hedef alan bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Almanya Başbakanı, zamanını Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmeye ki bu konuda tamamen etkisiz kalmıştır ve göç ile enerji başta olmak üzere bozuk ülkesini düzeltmeye harcamalı. İran nükleer tehdidini ortadan kaldırarak dünyayı, Almanya dahil, daha güvenli bir yer haline getirenlerin işine karışmamalıdır" dedi.

ABD Başkanı Trump ile Başbakan Merz, arasındaki gerilim Merz’in ABD’ye yönelik eleştirilerinin ardından patlak verdi. Almanya Başbakanı Merz, geçen hafta "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklamasını yapmış, ardından ABD’nin İran savaşından bir çıkış stratejisi olmadığı eleştirisinde bulunmuştu. Trump ise, Merz’e "Ne dediği hakkında hiçbir fikri yok" karşılığını vermiş, Almanya Başbakanı’nı İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını hoş görmekle suçlamıştı.


