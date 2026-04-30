Trump, Almanya Başbakanı Merz'i hedef aldı: Zamanını bozuk ülkesini düzeltmeye harcamalı

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i bir kez daha hedef alan bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Almanya Başbakanı, zamanını Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmeye ki bu konuda tamamen etkisiz kalmıştır ve göç ile enerji başta olmak üzere bozuk ülkesini düzeltmeye harcamalı. İran nükleer tehdidini ortadan kaldırarak dünyayı, Almanya dahil, daha güvenli bir yer haline getirenlerin işine karışmamalıdır" dedi.