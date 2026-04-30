ABD'li Senatör Sanders: Savaş için her zaman para var eğitim ve barınma için yok

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin askeri harcamaları ile sosyal bütçe kalemlerini kıyasladı. Doğrudan savaşların maliyet rakamlarını paylaşan Sanders, “Irak'taki savaş: 2,1 trilyon dolar. Afganistan'daki savaş: 2,3 trilyon dolar. İran'daki savaşın öngörülen maliyeti: 1 trilyon dolar” ifadelerini kullandı.

Trilyonlarca dolarlık askeri harcamalara karşın temel toplumsal ihtiyaçların karşılanamamasına dikkati çeken Sanders, “Bir şekilde savaş için her zaman para bulunuyor ama barınma, eğitim veya çalışan insanların ihtiyaçları için hiçbir zaman yeterli para yok. Ulusal önceliklerimizi değiştirmeliyiz ve değiştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.