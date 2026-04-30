ABD'li Senatör Sanders: Savaş için her zaman para var eğitim ve barınma için yok

14:2130/04/2026, Perşembe
DHA
ABD'li Senatör Bernie Sanders.
ABD'li Senatör Bernie Sanders, savaşlar için her zaman bütçe bulunduğunu ancak barınma, eğitim ve çalışan kesimin ihtiyaçları için hiçbir zaman yeterli fon ayrılmadığını belirterek ülkesinin harcama önceliklerini eleştirdi.

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin askeri harcamaları ile sosyal bütçe kalemlerini kıyasladı. Doğrudan savaşların maliyet rakamlarını paylaşan Sanders, “Irak'taki savaş: 2,1 trilyon dolar. Afganistan'daki savaş: 2,3 trilyon dolar. İran'daki savaşın öngörülen maliyeti: 1 trilyon dolar” ifadelerini kullandı.

Trilyonlarca dolarlık askeri harcamalara karşın temel toplumsal ihtiyaçların karşılanamamasına dikkati çeken Sanders, “Bir şekilde savaş için her zaman para bulunuyor ama barınma, eğitim veya çalışan insanların ihtiyaçları için hiçbir zaman yeterli para yok. Ulusal önceliklerimizi değiştirmeliyiz ve değiştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

