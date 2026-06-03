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Ferrari Leclerc ile sözleşme yeniledi

Ferrari Leclerc ile sözleşme yeniledi

11:333/06/2026, Çarşamba
AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam ediyor. Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Yarış öncesi düzenlenen son antrenman turuna katılan Ferrari takımının pilotu Charles Leclerc, açıklamalarda bulundu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam ediyor. Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Yarış öncesi düzenlenen son antrenman turuna katılan Ferrari takımının pilotu Charles Leclerc, açıklamalarda bulundu.

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile yeni sözleşme imzaladı.

Ferrari'den yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pilotla uzun süreli sözleşme yenilendiği kaydedildi. 2019 yılında İtalyan ekibine katılan ve 155 yarışta mücadele eden Leclerc, 8 kez podyumun zirvesine çıktı.

Monakolu pilot, kariyerine Ferrari'de devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası benim için her zaman bir takımdan çok daha fazlası oldu. Birlikte inanılmaz anlar ve bazı zor zamanlar paylaştık ancak bu takıma her zamankinden daha çok inanıyorum. Dünya şampiyonluğunu Maranello'ya geri getirme hedefimiz için çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Leclerc, bu sezon pilotlar klasmanında 75 puanla 3. sırada yer alıyor.

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