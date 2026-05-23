Formula 1'de sıradaki durak Kanada

10:1923/05/2026, Cumartesi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun beşinci etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek. Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Yarış öncesi düzenlenen sprint sıralamasına Cadillac Formula 1 pilotu Sergio Perez de katıldı.
Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın sprint yarışının TSİ 19.00, sıralama turlarının TSİ 23.00'te başlayacağı yarışın startı 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te verilecek.

Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya'da, Kimi Antonelli ise Çin, Japonya ve Miami'de podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 100

2. George Russell (Büyük Britanya): 80

3. Charles Leclerc (Monako): 59

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 51

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 51

Takımlar

1. Mercedes: 180

2. Ferrari: 110

3. McLaren: 94

4. Red Bull: 30

5. Alpine: 23

