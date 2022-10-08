Avcı savunmaya el atacak

UEFA H Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fransa’nın Monaco takımına 3-1 yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, savunmayla özel olarak ilgilenme kararı aldı.

Yeni sezonda şu ana kadar 14 resmi maça bordo-mavililer kalesinde 20 gol görürken başına gol yeme 1.43 oldu. Hücum hattı kadar savunma hattına da önem veren deneyimli teknik adamın, defans bölgesinde yer alan isimlerle tek tek konuşacağı ve gol yeme sorununa çözüm bulacağı öğrenildi.

Avcı’nın, defansı oluşturan futbolcuların yanı sıra bütün futbolcuları da savunmaya yardım etmeleri gerektiği konusunda uyaracağı kaydedildi.

Ön liberolara özel talimat

Deneyimli çalıştırıcının, yardımcılarıyla sezon başından bu yana oynanan karşılaşmaların görüntülerini izleyerek yapılan hataları detaylı şekilde ele alacakları ifade edildi. Gerek takım savunması anlayışında gerekse de bireysel olarak yapılan hataların tespit edilerek bunların giderilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Stoperde farklı isimler deneyen deneyimli çalıştırıcının, ideal ikiliyi yakalamak istediği ifade edildi. Avcı, savunmanın göbeğinde ise Hugo, Denswil ve Bartra üçlüsünü değişen kombinasyonlarla denedi.

Deneyimli çalıştırıcı, ön liberodaki isimlerden defansa daha fazla katkı vermelerini isteyecek.

SPOR Trabzonspor'da savunma sıkıntısı



