Spor Avcı savunmaya el atacak
FUTBOL FUTBOL

Avcı savunmaya el atacak

Yeni sezonda 14 resmi maça çıkan Trabzonspor, kalesinde 20 gol gördü. Bordo-mavililerin deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, yardımcılarıyla birlikte yapacağı görüntülü analizlerle savunmadaki hataları tespit ederek gereken önlemleri alacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı savunmaya çözüm arıyor
Abdullah Avcı

UEFA H Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fransa’nın Monaco takımına 3-1 yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, savunmayla özel olarak ilgilenme kararı aldı.

Yeni sezonda şu ana kadar 14 resmi maça bordo-mavililer kalesinde 20 gol görürken başına gol yeme 1.43 oldu. Hücum hattı kadar savunma hattına da önem veren deneyimli teknik adamın, defans bölgesinde yer alan isimlerle tek tek konuşacağı ve gol yeme sorununa çözüm bulacağı öğrenildi.

Avcı’nın, defansı oluşturan futbolcuların yanı sıra bütün futbolcuları da savunmaya yardım etmeleri gerektiği konusunda uyaracağı kaydedildi.

Ön liberolara özel talimat

Deneyimli çalıştırıcının, yardımcılarıyla sezon başından bu yana oynanan karşılaşmaların görüntülerini izleyerek yapılan hataları detaylı şekilde ele alacakları ifade edildi. Gerek takım savunması anlayışında gerekse de bireysel olarak yapılan hataların tespit edilerek bunların giderilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirileceği öğrenildi.

Stoperde farklı isimler deneyen deneyimli çalıştırıcının, ideal ikiliyi yakalamak istediği ifade edildi. Avcı, savunmanın göbeğinde ise Hugo, Denswil ve Bartra üçlüsünü değişen kombinasyonlarla denedi.

Deneyimli çalıştırıcı, ön liberodaki isimlerden defansa daha fazla katkı vermelerini isteyecek.

Trabzonspor'da savunma sıkıntısı
SPOR
Trabzonspor'da savunma sıkıntısı


İstanbulspor-MKE Ankaragücü

İstanbulspor-MKE Ankaragücü
Seri hedefliyor

Seri hedefliyor

Trabzonspor'da Bakasetas, Kasımpaşa filelerini havalandırma peşinde.
Bileği bükülmüyor

Bileği bükülmüyor

​15 günde kurulan takım 7 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
'Kaleciden fazlası'

'Kaleciden fazlası'

​Bu sezon Süper Lig'deki ikinci asistini yaptı.
Şampiyonluğa<br>bir adım kaldı

Şampiyonluğa
bir adım kaldı

Formula 1'de Suzuka GP'ye Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Bedavaya gidebilir

Bedavaya gidebilir

Jorge Jesus kesik attı, Zajc'ın menajeri harekete geçti.
'Yeni bir <br>tarih yazdık'

'Yeni bir
tarih yazdık'

TGF Başkanı Şeref Eroğlu Yeni Şafak ve TVNET'i ziyaret etti.
Jesus etkisi

Jesus etkisi

​Fenerbahçe'de taktik değişiyor, oyun anlayışı değişmiyor.
Tepki çeken görüntü

Tepki çeken görüntü

​A Milli Kadın Voleybol Takımı formalarında yer alan reklamlar tepki çekti.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

​Gaziantep FK, sahasında oynadığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Finaldeyiz

Finaldeyiz

​Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
Sessizliğini bozdu

Sessizliğini bozdu

​Yılmaz Vural: "Türkiye bana ayıp etti."
Teklifi reddettiğini doğruladı

Teklifi reddettiğini doğruladı

​Hull City'nin teknik direktörlük teklifinde bulunduğu Pedro Martins'ten açıklama.
Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: Mutlu yıllar sayın başkan
Dünya

Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: Mutlu yıllar sayın başkan

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sekizinci ayını doldurmaya hazırlanırken Vladimir Putin, 70'inci doğum gününden bir gün sonra en ağır darbeyi yedi. Putin'in sekiz yıl önce el koyduğu yarımada ile Rusya arasındaki bağlantıyı sağlayan devasa Kerç Köprüsü, bu sabahki patlamanın ardından yerle bir oldu. Kerç Boğazı üstünden yükselen alevler ve dumanlar anında dünya basınında son dakika olarak servis edildi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüdeki patlamanın ardından yaptığı paylaşımda, "Kırım, köprü ve başlangıç" dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov ise, Marilyn Monroe'nun söylediği 'Happ birthday, Mrs. President' (İyi ki doğdun Sayın Başbakan) şarkısıyla birlikte yanan köprünün videosunu "Günaydın, Ukrayna" mesajıyla paylaştı.
Asırlık çınar torununun torunlarını kucağına aldı
Hayat

Asırlık çınar torununun torunlarını kucağına aldı

Sivas'ın Yıldız beldesinde yaşayan 105 yaşındaki Bekir Güller, torununun torunlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
TSK'dan Ege ve Akdeniz’de mesaj
Gündem

TSK'dan Ege ve Akdeniz’de mesaj

Ankara Türkiye; Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki tahriklerine karşı Cumhurbaşkanı ile dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde yapılan açıklamaların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla sahadan da dengeli bir biçimde mesaj vermeyi sürdürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.