Trabzonspor 5 eksikle hazırlanıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük’e 4-1’lik skorla mağlup olarak 2022 yılına hüsranla veda eden bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından 2023 yılının ilk karşılaşması olan Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
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Denswil ve Serkan kısmi çalıştı
Bordo-mavililerin sabah idmanında kas yaralanması geçiren Denswil ile sol diz menisküsündeki yırtık nedeniyle Serkan Asan takımla birlikte kısmi çalışma yaptı. Yusuf Erdoğan da takımdan ayrı olarak fitness salonunda çalıştı.
5 eksik
Sabah idmanında ayrıca sol aşil tendinitindeki ağrı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle Dorukhan Toköz, sol köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle Edin Visca ve gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar takıma katılmadı.
- Ülkesine giden ve Slovakya'nın kuruluş yıldönümünde devlet nişanı alan Marek Hamsik de izinli olduğu için idmana katılmadı.