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Trabzonspor 5 eksikle hazırlanıyor

2023 yılının ilk maçında Süper Lig’in 17’nci haftasında Giresunspor’u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonspor Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü: Antrenmana kimler katılmadı? Eksik var mı?
Trabzonspor, Giresunspor'u geçen sezon ilk devrede 1-0 mağlup ederken, ikinci devrede 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük’e 4-1’lik skorla mağlup olarak 2022 yılına hüsranla veda eden bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından 2023 yılının ilk karşılaşması olan Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Avcı'dan yeni yıl tebriği

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idman öncesinde gazetecilerin yanına gelerek yeni yıl tebriğinde bulundu. 2023’ün Trabzonspor’a başarılar getirmesi dileğinde bulunan Avcı, sonrasında takımının başına geçerek çalışmalara katıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idman öncesinde gazetecilerin yanına gelerek yeni yıl tebriğinde bulundu. 2023’ün Trabzonspor’a başarılar getirmesi dileğinde bulunan Avcı, sonrasında takımının başına geçerek çalışmalara katıldı.

Denswil ve Serkan kısmi çalıştı

Bordo-mavililerin sabah idmanında kas yaralanması geçiren Denswil ile sol diz menisküsündeki yırtık nedeniyle Serkan Asan takımla birlikte kısmi çalışma yaptı. Yusuf Erdoğan da takımdan ayrı olarak fitness salonunda çalıştı.
5 eksik

Sabah idmanında ayrıca sol aşil tendinitindeki ağrı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle Dorukhan Toköz, sol köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle Edin Visca ve gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar takıma katılmadı.

  • Ülkesine giden ve Slovakya'nın kuruluş yıldönümünde devlet nişanı alan Marek Hamsik de izinli olduğu için idmana katılmadı.

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