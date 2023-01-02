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Enis Bardhi: "Savaş devam ediyor"

Trabzonspor, Süper Lig'in 17.haftasında sahasında konuk edeceği Giresunspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde devam ediyor. Bordo-mavili takıma sezon başı Levante'den katılan Enis Bardhi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamalara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Bardhi konuştu: Savaş devam ediyor!
Enis Bardhi kariyerinde 278 maça çıkarken, 50 gol 28 asist yaptı. (Fotoğraf - Kadircan Dilli"

Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de sahasında ağırlayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı idmanla sürdürüyor.

Bordo-mavililerin sezon başında 3 milyon euroya Levante'den kadrosuna kattığı 27 yaşındaki on numara idman öncesi soruları yanıtladı.

"Orta saha tercih ederim"

Zaman zaman farklı mevkide oynatılması hakkında gelen soruya Makedon 10 numara, "Tercih ettiğim pozisyon orta saha fakat daha önemli olan sahada olabilmek. Kendimi sürekli hazır tutmaya çalışıyorum. Hocam beni nerede oynatırsa takım için elimden geleni yaparım" ifadelerini kullandı.

"Savaş devam ediyor"

Takımın son durumunu değerlendiren Bardhi, Fenerbahçe maçında galibiyetin bilincindeydik. İyi bir maç çıkararak kazandık ama maalesef sonrasında Karagümrük maçında kaybettik. Önümüzde yeni fırsatlar var, başarılı olacağımıza inanıyorum. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Bazı cephelerde kaybedebilirsiniz ancak savaş devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyona karşı mücadele ediyorlar"

Geçen sezon ile karşılaştırma yapılması istenen 27 yaşındaki orta saha, "Ben geçen sene yoktum karşılaştırma yapmam pek doğru olmaz ama takıma yeni katılan ve takımdan ayrılan oyuncular oldu. Değişimin yaşandığı yerlerde bu tarz sıkıntılar normal. Özellikle deplasmanda rakipleriniz şampiyona karşı mücadele ediyor ve ellerinden geleni yapıyor. Geçen seneye göre en önemli farklardan birisi bu" ifadelerini kullandı.

Enis Bardhi'nin Monaco'ya attığı gol, #UEL'de haftanın golü seçildi.pic.twitter.com/MFzNW5vBUZ

Forma savaşı hakkında da konuşan Bardhi, "Orta sahada çok kaliteli arkadaşlarımız var. Onlar benim takım arkadaşlarım, mücadele ettiğim isimler değil. Tabi ki rekabet var, herkes oynamak için uğraşıyor. Kafamdaki düşünce, dünden daha iyi olabilmek. Sürekli bunun için uğraşıyorum. Beni bekleyen o fırsat geldiğinde takım için en iyisini yapmak isteyen bir futbolcuyum" şeklinde konuştu.

Enis Bardhi bu sezon çıktığı 21 maçta 4 gol attı.
Enis Bardhi bu sezon çıktığı 21 maçta 4 gol attı.

"24 saat futbolla yaşayan şehir"

Trabzon hakkındaki düşünceleri de sorulan Makedon futbolcu, "Buraya ilk geldiğimde bana 'Bu şehir 24 saat futbolla yaşıyor' demişlerdi. Buna inanmamıştım ama dışarı çıktığınızda insanlarla konuştuğunuzda herkesin futbolu ne kadar iyi bildiğini ve yorumladığını görüyorsunuz. Her zaman içinde olmak istiyorlar. Şehir takımın aldığı sonuçlarla yaşıyor. Enerjileri, mutluluğu veya mutsuzlukları bunlara bağlı" dedi.

"İdolüm Messi"

Dünya Kupası hakkında da konuşan orta saha, "Dünya Kupası'nda Messi'den dolayı Arjantin'i destekliyordum. İdolüm Messi. Bence o dünyanın en iyisi ve eksik olan tek şey Dünya Kupası'ydı. Onu da kazandı. Kazanmasına çok sevindim" ifadelerini kullandı.

🔥 Uğurcan Çakır & Enis Bardhi pic.twitter.com/x9Pf3UADyd

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