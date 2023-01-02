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Visca'nın yerine 3 aday var

Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen ancak aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Edin Visca'nın bölgesinde 3 futbolcu forma bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın daha önce birçok kez kanatta denediği Djaniny'nin yerine Naci Ünüvar ve Lahtimi üzerinde durduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Edin Viscanın yerine kim oynayacak?
Visca sakatlığı nedniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'da kolu kırıldığı için daha önce 3 ay oynayamayan Edin Visca'nın geri döndüğü maç olan Fatih Karagümrük mücadelesinde yeniden sakatlanması bütün planları altüst etti. Sol omuz köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle Bosna Hersekli oyuncunun yeniden sahalara dönüşünün en az 2 ay süreceği bildirildi.

Sağ kanatta yaşanan bu sorun teknik direktör Abdullah Avcı'yı da mecburen yeni arayışlara itti. Visca'nın forma giyemediği süreçte sağ kanatta çoğunlukla Djaniny forma giymişti. Ancak Avcı, asıl mevkisi forvet olan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da oynayan Djaniny'nin kanattaki performansını yeterli bulmuyor.

Djaniny bu sezon 20 maçta 776 dakika süre aldı ve 1 asist kaydetti.
Djaniny bu sezon 20 maçta 776 dakika süre aldı ve 1 asist kaydetti.

Giresun maçı bekleniyor

Abdullah Avcı'nın, özellikle Dünya Kupası arasındaki hazırlık döneminde hırslı ve istekli çalışmalarıyla dikkat çeken Naci Ünüvar ile Lahtimi'yi Visca'nın yerine oynatmayı planladığı belirtiliyor.

Lahtimi Trabzonspor formasıyla 2 maçta 19 dakika süre aldı.
Lahtimi Trabzonspor formasıyla 2 maçta 19 dakika süre aldı.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile oynadığı maçta ilk kez ilk 11'de şans bulan ve attığı 2 golle yıldızlaşan Naci Ünüvar'ın şansı biraz daha yüksek görünüyor. Ancak Avcı'nın Faslı futbolcu Lahtimi'nin antrenmanlardaki görüntüsünden de oldukça memnun olduğu biliniyor.

Ligde perşembe günü iç sahada Giresunspor'u ağırlayacak olan bordo-mavililerin sağ kanadında kimin oynayacağı ancak maç öncesi yapılacak son taktik çalışmasında belli olacak.

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