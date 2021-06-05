Spor Trabzonsporda transfer kararı 4 isme gelecek teklifler değerlendirilecek
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Trabzonspor'da transfer kararı: 4 isme gelecek teklifler değerlendirilecek

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor. Bordo-mavililer Uğurcan Çakır, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme’ye gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeye alacak.

Haber Merkezi İHA
Trabzonsporda transfer kararı: 4 isme gelecek teklifler değerlendirilecek
Bordo-mavili futbolcular İstiklal Marşı okunduğu sırada bayrağa dönüyor.

Hazırlık kampı öncesi kadroya dahil edeceği futbolcuların transferlerini sonuçlandırmayı hedefleyen Trabzonspor, detaylı çalışma dönemi geçirirken, diğer taraftan ise Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakameye gelecek olan teklifleri gündeminde tutuyor.

Finansal Fair-Play kurallarının ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirlerin büyük bir önem taşıdığı dönemde Karadeniz ekibi, 4 oyuncusuna gelen transfer teklifleri değerlendirecek.

Bordo-mavili yönetim menajerler aracılığıyla yapılan teklifler yerine resmi teklifler üzerinden planlama oluşturacak.

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Uğurcan'ın transferi kesin gibi

Trabzonspor’da transferi en çok konuşulan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Yurt dışı transferine kesin gözüyle bakılan başarılı file bekçisinin transferinin Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası resmiyet kazanması bekleniyor.

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Djaniny ve Ekuban için pazarlıklar devam ediyor


Djaniny için Arap takımları nabız yoklarken, Ekuban’a talip olan İtalya takımları ise bordo-mavililerle pazarlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan oyuncudan bordo-mavili kulüp, gelir elde etmeyi hedefliyor.

Nwakaeme de gidebilir

Trabzonspor, Ekuban gibi gelecek yıl mukavelesi bitecek Nwakaeme için de teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bordo-mavililer, bu transfer döneminde söz konusu oyunculardan hedeflediği gelirleri elde etmesi halinde transferlerine onay verecek.

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