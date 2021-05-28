Trabzonspor'da 5 ayrılık

Trabzonspor, sözleşmesi biten 5 oyuncusuna veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- İki oyuncu geldi
- Sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hızlı başlayan bordo-mavililer, Parma'dan Gervinho ile Roma'dan Bruno Peres'i renklerine bağlamıştı.