Tugay Kerimoğlu milli maçta gözden kaçan detayı açıkladı: "Vücut dili iyi değil"

A Millî Takım'ın Belçika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Tugay Kerimoğlu'nun yaptığı yorum gündem oldu. Eski milli futbolcu, oyuna sonradan giren yıldız ismin vücut dilini ve tavırlarını eleştirdi. Kerimoğlu'nun “Cevabını sahada vermeli” sözleri dikkat çekti.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmayı TRT Spor'da değerlendiren Tugay Kerimoğlu, oyuna sonradan giren Hakan Çalhanoğlu'nun vücut dilini ve tavırlarını eleştirdi.
TRT Spor ekranlarında konuşan Tugay Kerimoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun oyuna girdikten sonraki tavırlarını ele alarak şu ifadeleri kullandı:
“Ben Hakan Çalhanoğlu'nu severim. Ancak oyuna girdikten sonraki vücut dili, surat ifadesi iyi değil. Meyve veren ağaç taşlanır, buna da katlanmayı bilecek. Onu bizler de yaşadık. En fazla eleştirilen bizdik ama bir şeyin cevabını verebilme noktasında şu sahanın içine girdiğinde cevabım benim orada hazırdı. Başka türlü cevap veremezsin. Onu röportajla çözemezsin.”
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