Tugay Kerimoğlu milli maçta gözden kaçan detayı açıkladı: "Vücut dili iyi değil"

TRT Spor ekranlarında konuşan Tugay Kerimoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun oyuna girdikten sonraki tavırlarını ele alarak şu ifadeleri kullandı:





“Ben Hakan Çalhanoğlu'nu severim. Ancak oyuna girdikten sonraki vücut dili, surat ifadesi iyi değil. Meyve veren ağaç taşlanır, buna da katlanmayı bilecek. Onu bizler de yaşadık. En fazla eleştirilen bizdik ama bir şeyin cevabını verebilme noktasında şu sahanın içine girdiğinde cevabım benim orada hazırdı. Başka türlü cevap veremezsin. Onu röportajla çözemezsin.”