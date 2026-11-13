İlker Yağcıoğlu’ndan milli maç sonrası üç yıldıza sert eleştiri: ‘Yine olmadı’

Tecrübeli yorumcu, Belçika'nın hücum oyuncusu Jérémy Doku'nun ise karşılaşmada fark yarattığını belirterek, "Bazı oyuncular beklenen performansın altındaydı. Enes yine olmadı. Barış, Orkun beklentilerin altındaydı. Doku bugün fazla motiveydi. Adam başka bir seviye. Bu kadar rahat adam geçilmez ki. Her şeyi yapıyor" dedi.



