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İlker Yağcıoğlu’ndan milli maç sonrası üç yıldıza sert eleştiri: ‘Yine olmadı’

08:34, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:42, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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A Milli Takım'ın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçta oyun planı göremediğini belirtti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan ay-yıldızlıların performansını değerlendiren İlker Yağcıoğlu, TRT Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yorumcu, iki yıldız futbolcuya övgüler yağdırırken milli takımın oyun planını da eleştirdi.

"İLK MAÇTA TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖREMEDİK"

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmada beklediği değişimi göremediğini belirten İlker Yağcıoğlu, milli takımın oyununu Vincenzo Montella döneminin başlangıcıyla kıyasladı.


Yağcıoğlu, "İlk maç için teknik adam değişiminin oyun anlamında yaşandığı bir maç değildi. Montella ilk geldiğinde neler yaptı yani. Böyle bir başlangıç göremedik. Harika bir gol attık ama halı saha golleri yedik. Adamlar ceza sahamızda fink attı" ifadelerini kullandı.

ENES, BARIŞ ALPER VE ORKUN ELEŞTİRİSİ

Milli takımda bazı futbolcuların beklentilerin altında kaldığını dile getiren Yağcıoğlu, Enes Ünal, Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü'nün performansını eleştirdi.


Tecrübeli yorumcu, Belçika'nın hücum oyuncusu Jérémy Doku'nun ise karşılaşmada fark yarattığını belirterek, "Bazı oyuncular beklenen performansın altındaydı. Enes yine olmadı. Barış, Orkun beklentilerin altındaydı. Doku bugün fazla motiveydi. Adam başka bir seviye. Bu kadar rahat adam geçilmez ki. Her şeyi yapıyor" dedi.


"ARDA'YI DA ALLAH NAZARDAN SAKLASIN"

İlker Yağcıoğlu, Belçika karşılaşmasında öne çıkan iki yıldız olarak Jérémy Doku ve Arda Güler'i gösterdi. İki futbolcunun bireysel yeteneklerine dikkat çeken Yağcıoğlu, Arda Güler için de övgü dolu ifadeler kullandı.


Yağcıoğlu, "Arda'yı da Allah nazardan saklasın. İki tarafta böyle 2 yıldız vardı. Adamlara bakıyorsun ama bir sistemleri var. Bir planları var. Ben bizim takıma bakınca bir plan göremiyorum" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.


Başlıklar :İlker YağcıoğluA Milli TakımUluslar Ligi
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İlker Yağcıoğlu’ndan milli maç sonrası üç yıldıza sert eleştiri: ‘Yine olmadı’

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan ay-yıldızlıların performansını değerlendiren İlker Yağcıoğlu, TRT Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yorumcu, iki yıldız futbolcuya övgüler yağdırırken milli takımın oyun planını da eleştirdi.

"İLK MAÇTA TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖREMEDİK"

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmada beklediği değişimi göremediğini belirten İlker Yağcıoğlu, milli takımın oyununu Vincenzo Montella döneminin başlangıcıyla kıyasladı.


Yağcıoğlu, "İlk maç için teknik adam değişiminin oyun anlamında yaşandığı bir maç değildi. Montella ilk geldiğinde neler yaptı yani. Böyle bir başlangıç göremedik. Harika bir gol attık ama halı saha golleri yedik. Adamlar ceza sahamızda fink attı" ifadelerini kullandı.

ENES, BARIŞ ALPER VE ORKUN ELEŞTİRİSİ

Milli takımda bazı futbolcuların beklentilerin altında kaldığını dile getiren Yağcıoğlu, Enes Ünal, Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü'nün performansını eleştirdi.


Tecrübeli yorumcu, Belçika'nın hücum oyuncusu Jérémy Doku'nun ise karşılaşmada fark yarattığını belirterek, "Bazı oyuncular beklenen performansın altındaydı. Enes yine olmadı. Barış, Orkun beklentilerin altındaydı. Doku bugün fazla motiveydi. Adam başka bir seviye. Bu kadar rahat adam geçilmez ki. Her şeyi yapıyor" dedi.


"ARDA'YI DA ALLAH NAZARDAN SAKLASIN"

İlker Yağcıoğlu, Belçika karşılaşmasında öne çıkan iki yıldız olarak Jérémy Doku ve Arda Güler'i gösterdi. İki futbolcunun bireysel yeteneklerine dikkat çeken Yağcıoğlu, Arda Güler için de övgü dolu ifadeler kullandı.


Yağcıoğlu, "Arda'yı da Allah nazardan saklasın. İki tarafta böyle 2 yıldız vardı. Adamlara bakıyorsun ama bir sistemleri var. Bir planları var. Ben bizim takıma bakınca bir plan göremiyorum" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.


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