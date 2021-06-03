Uğurcan Çakır'ın dikkat çeken gelişimi: A Milli Takım'da asist yapar hale geldi

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu yaz transfer yapması beklenen isimlerin başında geliyor. Sadece kalecilik meziyetleriyle değil savunmadan çıkartılan toplarda da müthiş bir gelişim gösteren 25 yaşındaki file bekçisi Moldova maçında attırdığı golde de kendisini kanıtladı.

Cengiz Ünder'e attığı uzun topta harika bir asiste imza atan Uğurcan Çakır, son dönemlerdeki 'ayağı iyi kaleci' tanımına uygun yeteneklerini gözler önüne serdi ve sosyal medyada gündem haline geldi.

Uğurcan Çakır, Süper Lig'deki maçlarda da Cengiz Ünder'e attığı pasın benzerlerini deniyor ve bu durum milli kalecinin 'Avrupa'ya transferini kolaylaştıracak' yorumlarının yapılmasına neden oluyordu.

🇹🇷⚽ GOOOOOLLL! | Uğurcan Çakır'ın uzun topuna hareketlenen Cengiz Ünder, rakibini harika ekarte ediyor ve farkı 2'ye çıkarıyor. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/BU629jJwGe REKLAM June 3, 2021