Spor Uğurcan Çakırın dikkat çeken gelişimi A Milli Takımda asist yapar hale geldi
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Uğurcan Çakır'ın dikkat çeken gelişimi: A Milli Takım'da asist yapar hale geldi

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'ın birinci kalecisi olmayı başaran Uğurcan Çakır, artık kaleden hücuma attığı paslarla da tehlike oluşturuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakırın dikkat çeken gelişimi: A Milli Takımda asist yapar hale geldi
Uğurcan Çakır, performansıyla dikkat çekiyor.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu yaz transfer yapması beklenen isimlerin başında geliyor. Sadece kalecilik meziyetleriyle değil savunmadan çıkartılan toplarda da müthiş bir gelişim gösteren 25 yaşındaki file bekçisi Moldova maçında attırdığı golde de kendisini kanıtladı.

Cengiz Ünder'e attığı uzun topta harika bir asiste imza atan Uğurcan Çakır, son dönemlerdeki 'ayağı iyi kaleci' tanımına uygun yeteneklerini gözler önüne serdi ve sosyal medyada gündem haline geldi.

Uğurcan Çakır, Süper Lig'deki maçlarda da Cengiz Ünder'e attığı pasın benzerlerini deniyor ve bu durum milli kalecinin 'Avrupa'ya transferini kolaylaştıracak' yorumlarının yapılmasına neden oluyordu.

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