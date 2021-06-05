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Trabzonspor'dan Cengiz Ünder hamlesi

Geride bıraktığımız sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder için Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan Cengiz Ünder hamlesi
Cengiz Ünder'in Rona ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder ile ilgili İtalyan basınında da yeni iddialar yer aldı.

Milli oyuncunun menajerlerinin Milan ile temas halinde olduğu kaydedilirken, Trabzonspor’un da Cengiz Ünder ile ilgilendiği belirtildi.

Leicester düşünmüyor

Tuttomercato’daki habere göre Leicester City, milli futbolcuyu transfer etmeyi düşünmüyor. Roma’nın da kadroda düşünmediği 23 yaşındaki futbolcu için Milan ve Trabzonspor iddiası ortaya atıldı. Calciomercato’daki haberde ise Cengiz Ünder’in menajerinin Milan ile görüştüğü kaydedildi.

  • Cengiz Ünder bu sezon 10 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

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