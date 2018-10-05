Ümit Özat: Fenerbahçe'yi çalıştırmak hayalim

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cocu'yu değerlendiren Ümit Özat, A Spor'da dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"Cocu'ya inanıyorum"

Alınan kötü sonuçlara rağmen Cocu'ya inandığını ifade eden Özat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Cocu'ya Kkadroda değişim arıyor ve bu süreçteki denemelerine inanıyorum. Bu insanlar sistem insanıdır. Bir anda her şey değişmez. Türkiye'ye ne hocalar geldi gitti. Sorunu da biraz kendimizde aramalıyız. Ben açık konuşayım, Cocu'ya inanıyorum."

"Yıl kaybolacaksa, Cocu ile kaybolmalı"

"Fenerbahçe'de her şey baştan aşağı yeni. Fenerbahçe yönetimi Cocu'nun geleceğiyle ilgili tasarrufta bulunursa bugüne kadar yapılan söylemlerle ilgili tamamen zıt bir tavır sergiler. Cocu'dan sonra kim gelirse gelsin, Fenerbahçe'nin hem şampiyon olacağını mı zannediyorsunuz? Ya da bu yarışa ortak mı olacağını sanıyorsunuz? 10-12 puan gibi bir fark varken, yeni teknik direktör bir öncekinden daha başarılı olmadı bugüne kadar. Fenerbahçe için bu yıl kaybolacaksa, Cocu ile kaybolmalı."

"Beklentim yok hayalim var"

"Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir beklentim yok ama hayalim var. Ekranlara çıkıp ben niye değilim demek teknik adama yakışan şeyler değil. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a mal olmuş birinin hedefi tabii ki o kulüplerde çalışmaktır. Böyle bir beklentim yok tabii ki hayalim var. Hayal kuruyorum ama hayal görmüyorum, bular farklı şeyler."

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye hazırım Son olarak Eskişehirspor'da görev alan Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne talip olduğunu ifade eden 65 yaşındaki teknik adam, "Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım" dedi."Göreve getirin bir görün"Radyospor'a kouşan Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Fenerbahçe’de bir popülarite bekleniyor, güncel başarı bekleniyor. Ersun Yanal takımı şampiyon yapmış, yeniden yapabilir mi diye düşünüyorlar. Aziz Yıldırım da antrenör yapmadı ben yaptım diyordu. Ben her zaman talibim. Göreve getirin bir görün. Fenerbahçe taraftarlarının istediği gibi futbol oynatırım. Ben ne yapabileceğimi gayet iyi bilirim. Bu imkan verilse bunu yapabilecek birileri var. Biz deneyime sahibiz. Seçiciler, hep dışarıdakilere kulak verirler. Verelim bu imkanı demiyorlar. Ama böyle bir tercih yapılırsa ne olur? Fenerbahçe bu ülkede bir lokomotif. Başakşehir de Avrupa’ya gidince eleniyor. Akhisar, Türkiye Kupası’nı alıyor, Krasnodar’a kaybediyor. Bana görev verilirse yaparım. Türkiye’ye ne katarsa İstanbul takımları bir şeyler katar. Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım. Kendimizi sürekli geliştiren bir insanız. İnsanlarla ilişkimiz vardır. Hiçbir taraftar kitlesiyle sorunum olmadı. Kendi kendini anlatmak hoş bir şey değil. Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse ben hazırım."