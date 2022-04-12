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Zafere giden yol: Hafta boyunca Samandıra'da neler yaşandı?

Süper Lig’de önceki gün sahasında Galatasaray’ı 2-0 yenen Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal rakibi bir hafta boyunca analiz ederek artı ve eksilerini oyunculara ezberletti. Tesislerde önceki zaferlerin görüntüleri yayınlandı. Derbi öncesi oyuncuların tüm alacakları ödendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zafere giden yol: Hafta boyunca Samandırada neler yaşandı?
Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet sevinci

Fenerbahçe, Süper Lig’de önceki gün sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı yenerek hem ikincilik koltuğuna oturdu hem de evinde 4 maç sonra sarı-kırmızlı takımı mağlup etmenin sevincini yaşadı. Alınan galibiyet camiada keyifleri yerine getirirken derbi zaferinin perde arkasında neler olduğu da ortaya çıktı.

“Galatasaray derbileri Fenerbahçe’nin Bayramı’dır”

Galatasaray’ı bu sezon deplasmanda olduğu gibi Kadıköy’de de mağlup eden Fenerbahçe derbiye hafta boyunca titizlikle hazırlandı. “Galatasaray derbileri Fenerbahçe’nin Bayramı’dır” sloganıyla hafta başından itibaren Can Bartu Tesisleri, sarı-lacivert bayraklarla süslendi. Tesislerdeki lobide yer alan dev ekranda deplasmanda oynanan derbi galibiyetinin görüntüleri ve yaşanan kutlamalar oyunculara izletildi.

Rakip detaylı analiz edildi

Oyuncular, kendi aralarında sürekli toplantılar yaptı. Mert Hakan’ın liderliğinde takım halinde yemeğe çıkıldı. Derbi öncesi stres atılarak moral depolandı. Oldukça keyifli geçen yemekteki birlik görüntüsü sahaya takım ruhu olarak yansıdı. Teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları, Galatasaray’ın analizi için titiz bir çalışma yürüttü. Kartal, rakibin olası 11’lerini odasına asarak, nasıl bir 11 ile çıkacağını belirledi. Teknik heyetin hazırladığı videolar eşliğinde rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerine bire bir hazırlandılar. Futbolcular bireysel anlamda çok çalışmalar yaptı. İsmail Kartal, taktiksel olarak bir satranç oyunu gibi maçı yönetti. Galatasaray’ın stoper merkezine baskı yaparak, rakibin geriden oyun kurmasını engelledi. Sağ kanatta Mert Hakan ve İrfan Can paslarıyla rakibin dengesini bozdu.

  • Oyuncuların alacağı kalmadı
  • Fenerbahçe yönetimi, takımın hazırlık sürecinde yanlarında olurken, tesislere gelerek, teknik heyet ve oyunculara moral verdi. Yöneticilerin oyunculara rahatlatan ifadeler kullanması, güven vermesi futbolcuların moral ve motivasyonlarını artırdı. Derbi öncesi futbolcuların maç başı ve transfer taksitleri olmak üzere tüm alacakları hesaplarına yatırıldı. Bu ödeme sarı-lacivertli futbolcularda adeta bir doping etkisi meydana getirdi.

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