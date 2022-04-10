Dev derbi Fenerbahçe'nin

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun attı.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 59 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray ise 41 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım ise evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisiyle birlikte yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı. Sarı-lacivertli takım bu süreçte 1 beraberlik ve 7 galibiyet aldı. Fenerbahçe sadece lider Trabzonspor ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.

REKLAM

Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray’ı yendi

Süper Lig’de Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek 4 maçın ardından Kadıköy’de ezeli rakibi karşısında galibiyet aldı. Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018’de 0-0 ve 2019’da 1-1 berabere kalmış, 2020’de 3-1 ve 2021’de de rakibine 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray’ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy’de karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı. Cimbom, deplasmanda son olarak Göztepe’yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı. Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe’yi yendi.

REKLAM

Ferdi Kadıoğlu 6 maç sonra oynadı

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Son olarak Giresunspor maçında 11'de yer alan genç futbolcu, Kayserispor mücadelesine ise sonradan dahil olmuştu.

Tribünler kapalı gişe

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçta Ülker Stadyumu tamamen doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri takımlarına tezahüratlar yaparak destek verdi.

Torrent'ten tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig'in 31'inci haftasında 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram'ın yerine Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü.

REKLAM

Kerem Aktürkoğlu ilk 11 başladı

Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan genç kanat oyuncusunun derbide oynayıp, oynamayacağı hafta boyunca konuşulmuştu. Kerem Aktürkoğlu, sakatlığını atlatması sonrasında Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc, penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi, pasını soldan hareketlenen Osayi-Samuel'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

42. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar