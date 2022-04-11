Tümer Metin'den Mert Hakan Yandaş eleştirisi: Söylemeye dilim varmıyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında gerginlik yaşandı.

Marcao'nun topa yaptığı müdahale sonrası abartılı bir şekilde yerde taklalar atan Mert Hakan'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"Allah'tan takım arkadaşlarım sakinleştirdi"

Mert Hakan Yandaş, mücadelenin ardından pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle olaylarla anılmak istemiyorum. Direkt ayağımı kırmaya yönelik bir hamle yaptı. Kendimi tutmak gerekiyordu, o an beynimize oksijen gitmiyor. Allah'tan takım arkadaşlarım sakinleştirdi, niyeti çok kötüydü o yüzden kendimi tutamadım. Direkt ayağımı kırmaya yönelik bir hamle yaptı, Allah'tan bir şey olmadı" dedi.

AA Mert Hakan Yandaş Marcao'nun üzerine yürüdü.

"Mert Hakan'ın gereksiz işleri var"

Tivibu Spor'da derbi yorumlayan Tümer Metin, Mert Hakan Yandaş ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Metin, "Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek" şeklinde konuştu.

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