Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor İsmail Kartal "Oyuncularıma maçın kilit noktasını anlattım"
FUTBOL FUTBOL

İsmail Kartal: "Oyuncularıma maçın kilit noktasını anlattım"

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve kendi oyunlarını oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartal: Oyuncularıma maçın kilit noktasını anlattım
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yükseldi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi bir oyun oynadıklarını söyledi. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Oyuncularıma maçın anahtarını söyledim"

"Maçtan öncede söylediğim gibi bu maça çok iyi hazırlandık. Hafta başından beri ilk antrenmandan bu yana oyuncularıma maçın önemini anlattım. Onlarda bunun bilinceydi. Bugün oyuncularıma söyledim maçın anahtarı bu olacak; biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Biz kendi işimizi yapacağız ve 11'e 11 bu maçı tamamlamamız gerektiğini söyledim."

"Galatasaray'ı iyi analiz ettik"

"Kompakt oynadık, bütün planlarımız tuttu. Galatasaray'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Barcelona maçı dahil 7-8 maçlarını izledik analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onların planlarını biliyorduk. Orta sahada kaptıkları toplarla hızlı çıkmaya çalıştılar. Arkanın paylaşımını iyi yapmamız gerekiyordu. Biz de buna çalışmıştık ve öyle de yaptık. Taktik disipline bağlı, sabırlı oyunumuzu oynadık ve iyi oyunumuzun karşılığını aldığımızı düşünüyorum."

"Taraftarımıza armağan ediyorum"

"Bütün taraftarlarımıza bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. İlk geldiğimde de söylemiştim, takımlarına güvensinler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun."

  • "Elimizden geleni yapıyoruz"
  • "Daha önce gelseydim kısmına çok fazla bakmıyorum. Ben Fenerbahçeli olarak ekibimle beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Muhteşem bir enerjimiz var evimizde taraftarımız bize güveniyor, yöneticilerimiz güveniyor. Oyunumuzu geliştirerek ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Dev derbi Fenerbahçe'nin
SPOR
Dev derbi Fenerbahçe'nin

Süper Lig puan durumu
Süper Lig puan durumu
Dev derbi Fenerbahçenin

Dev derbi Fenerbahçe'nin

Galatasaray'ı 2-0 yenen sarı lacivertliler ikinci sıraya yükseldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
Onun Gibinin 10. bölümü yayında: Onun hayatı hayadan ibaretti

Premier Lig'de <br>zirve değişmedi

Premier Lig'de
zirve değişmedi

Final gibi maçta kazanan çıkmadı.

Eşsiz manzaralı yaylalar dron ile görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.