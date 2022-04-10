İsmail Kartal: "Oyuncularıma maçın kilit noktasını anlattım"

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yükseldi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi bir oyun oynadıklarını söyledi. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Oyuncularıma maçın anahtarını söyledim"

"Maçtan öncede söylediğim gibi bu maça çok iyi hazırlandık. Hafta başından beri ilk antrenmandan bu yana oyuncularıma maçın önemini anlattım. Onlarda bunun bilinceydi. Bugün oyuncularıma söyledim maçın anahtarı bu olacak; biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Biz kendi işimizi yapacağız ve 11'e 11 bu maçı tamamlamamız gerektiğini söyledim."

"Galatasaray'ı iyi analiz ettik"

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"Kompakt oynadık, bütün planlarımız tuttu. Galatasaray'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Barcelona maçı dahil 7-8 maçlarını izledik analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onların planlarını biliyorduk. Orta sahada kaptıkları toplarla hızlı çıkmaya çalıştılar. Arkanın paylaşımını iyi yapmamız gerekiyordu. Biz de buna çalışmıştık ve öyle de yaptık. Taktik disipline bağlı, sabırlı oyunumuzu oynadık ve iyi oyunumuzun karşılığını aldığımızı düşünüyorum."

"Taraftarımıza armağan ediyorum"

"Bütün taraftarlarımıza bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. İlk geldiğimde de söylemiştim, takımlarına güvensinler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun."

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"Elimizden geleni yapıyoruz"

"Daha önce gelseydim kısmına çok fazla bakmıyorum. Ben Fenerbahçeli olarak ekibimle beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Muhteşem bir enerjimiz var evimizde taraftarımız bize güveniyor, yöneticilerimiz güveniyor. Oyunumuzu geliştirerek ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

SPOR Dev derbi Fenerbahçe'nin