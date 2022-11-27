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Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in 14. haftasında Dünya Kupası arası öncesinde son maçlar oynandı. Fenerbahçe ligde verilen ara öncesinde Giresunspor'a sahasında 2-1 yenildi. Galatasaray ise deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken, Trabzonspor ise Ankaragücü ile 1-1 eşitlik ile sahadan ayrıldı. Taksim’deki patlama nedeniyle Beşiktaş Antalyaspor maçı ise ileriki bir tarihe ertelendi. Peki, Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman? Dünya Kupası ne zaman bitiyor lig ne zaman başlıyor? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman? Dünya Kupası ne zaman bitiyor lig ne zaman başlayacak? Süper Lig puan durumu nasıl?
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Ligde, Dünya Kupası maçları için verilecek ara öncesinde son maçlar oynanmaya başladı. Fenerbahçe bu hafta sahasında Giresunspor'a mağlup olarak yara aldı. Galatasaray ise deplasmanda Başakşehir'i 7-0'lık farklı bir skorla yendi. İşte Süper Lig 14. hafta puan durumu ve oynanan maçların sonuçları.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 15. hafta maçları hangi gün oynanacak?

  • Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman başlıyor? Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık haftasında başlayacak.
  • TFF'den yapılan açıklamaya göre; Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmaları 26 ve 27 Kasım'da, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 13. hafta karşılaşmaları 23 Kasım'da, 14. hafta karşılaşmaları ise 27 Kasım'da oynanacak.

Süper Lig 15. hafta maç programı

Süper Lig 14. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;

  • 20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor
  • 20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor
  • 14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor
  • 17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor
  • 20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray
  • 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
  • 17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor
  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor
  • 20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

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