Özgün Dünya Kupasında son 16ya kalan takımlar belli oldu
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Dünya Kupası’nda son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nda oynanan ilk 32 karşılaşmada toplam 81 gol atılırken, maç başına 2,53'lük gol ortalaması yakalandı. Beş maçta ise gol sesi çıkmadı. Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı. Dünya Kupası’nda son 16'ya kalan takımlar belli oldu! İşte son 16 turunu garantileyen takımlar!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupası son 16 turunda eşleşmeler: Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılan açılış maçıyla başladı. FIFA Dünya Kupası'nda A ve B gruplarında maçların tamamlanmasının ardından ilk eşleşmeler belli oldu.

Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

FIFA Dünya Kupası'nda A ve B Grubu maçları sona erdi. A Grubu'nda Katar'ı 2-0 mağlup eden Hollanda, 7 puanla grubunu lider bitirdi.

Son müsabakada Ekvador ile kader maçına çıkan Senegal, rakibini 2-1 mağlup etti ve 6 puanla grup ikincisi oldu. B Grubu'nda Galler'i 3-0'la geçen İngiltere, 7 puanla liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı. İran ile final niteliğinde bir maça çıkan ABD ise rakibini 1-0'la geçti ve 5 puanla grup ikincisi oldu. Böylelikle, son 16 turunun ilk eşleşmeleri de belli oldu. Dünya Kupası son 16’ya kalan ilk takımlar şunlar oldu:

  • Fransa, Brezilya, Hollanda, Portekiz, Senegal, İngiltere ve ABD

Dünya Kupası son 16 turu ilk eşleşmeleri

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdırıyor 2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler şöyle:

  1. İngiltere - Senegal
  2. Hollanda - ABD

Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turu maçları, 3 Aralık Cumartesi günü Hollanda-ABD müsabakasıyla başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Dünya Kupası çeyrek, yarı final ve final maçları ne zaman?

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.



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