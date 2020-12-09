Bakan Pakdemirli açıkladı: Meteorolojik veriler yerli otomobile entegre edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında meteoroloji alanında işbirliği protokolleri imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla düzenlenen imza töreni online olarak gerçekleştirildi. Programda ayrıca aynı zamanda amatör telsizci olan Bakan Pakdemirli, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile bir telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

EKONOMİ Bakan Dönmez duyurdu: TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalar büyük oranda tamamlanacak

EKONOMİ Bakan Dönmez açıkladı: Pazartesi yerli otomobil için büyük gün

"Bugüne kadar uzaya 100’den fazla meteorolojik uydu fırlattık

İlk uydu BİLSAT’ın 2003 yılında, ilk milli uydu RASAT’ın da 2011 yılında yörüngeye yerleştirildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Ayrıca 2018 yılında da rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayiinin geliştirilmesi maksadıyla ülkemizde Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Tabii uzay teknolojileri, Bakanlığımız içinde oldukça özel ve önemli bir yere sahip. Biz Bakanlık olarak uzay teknolojilerini özellikle meteoroloji alanında yaygın olarak kullanıyoruz. Bugüne kadar uzaya 100’den fazla meteorolojik uydu fırlattık. Bu uydularla hem atmosfer ve hava tahmini yaptık, hem de tarım, turizm, iklim, enerji, orman yangını gibi birçok alanda da çok önemli veriler sağladık" dedi.

REKLAM

EKONOMİ Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

"Önemli bir çalışma başlattık"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 83 yıllık köklü ve stratejik bir kurum olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Buradan 7 gün-24 saat tarım, havacılık, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörlere tahmin, uyarı ve veri hizmeti sağlıyoruz. Son 2,5 yılda da anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin daha hızlı sunulması için ülke genelinde tam 168 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90’ların üzerine çıkardık. Antalya’da dünyada sayılı havalimanlarında bulunan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi’ni kurduk. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne meteoroloji personelimizi dâhil ederek, Antarktika’da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber; yerli otomobilimiz TOGG’a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık" ifadelerini kullandı.

REKLAM