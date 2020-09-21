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​Yerli otomobile sürpriz transfer: TOGG'da üretimin sorumluluğu Murat Akdaş’a verildi

Yerli otomobile sürpriz isim

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek olan ve 2022'de satışa sunulması beklenen yerli otomobilde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Yerli otomobilin üretiminin başına sektörde 20 yıllık deneyimi bulunan bir isim getirildi. Honda Türkiye’de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, TOGG’da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapmaya başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan yerli otomobilin 2022 yılında satışa sunulması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan yerli otomobilin 2022 yılında satışa sunulması bekleniyor.

TOGG’da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş’a verildi.

Son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye’de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG’da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

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MURAT AKDAŞ KİMDİR?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği’nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.

Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli A.Ş.’de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

Murat Akdaş.

Honda Türkiye’deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Gebze'de gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı görkemli bir törenle yapıldı

ÜRETİMİN TÜM SORUMLULUĞUNU ALACAK

TOGG’da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş ‘inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil!
FOTOĞRAF 20
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Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi sekteye uğrayan sıfır otomobil piyasasında bayilerde araç bulunmazken fiyatlar ise son olarak yapılan ÖTV düzenlemesi ile uçuşa geçti.
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Bayilerde araç bulunmamasından kaynaklı çok sayıda araç modelinin ikinci eli sıfır fiyatını geçmiş durumda.
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İşte sıfır ve ikinci elde fiyat aralığı açık olan modeller..
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Fiat Egea 1.4 Fire Sıfır fiyatı: 110.900 lira
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İkinci el fiyatı: 148.000 lira.
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Citroen C Elysee Sıfır fiyatı: 163.750 lira
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İkinci el fiyatı: 178.000 lira.
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Renault Clio 1.0 SCe Sıfır fiyatı: 133.900 lira
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İkinci el fiyatı: 155.000 lira.
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Volkswagen Polo 1.0 Sıfır fiyatı: 165.900 lira
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İkinci el fiyatı: 200.000 lira.
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Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik Sıfır fiyatı: 162.100 lira
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İkinci el fiyat: 216.000 lira.
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Nissan Micra Sıfır fiyatı: 161.400 lira
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İkinci el fiyatı: 209.000 lira.
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Hyundai i10 1.0 MPI Sıfır fiyatı: 130.070 lira
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İkinci el fiyatı: 145.000 lira.
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Seat Ibiza Sıfır fiyatı: 179.500 lira
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İkinci el fiyatı: 212.000 lira.
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İkinci el fiyatı sıfırını geçen 8 otomobil!
Koronavirüs salgını nedeniyle bayilerde araç bulunmayınca çok sayıda modelde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geride bıraktı. İşte ikinci elde sıfır fiyatını geride bırakan 2020 yılına ait 8 model..

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TOGG'dan yerli otomobil için fiyat açıklaması!
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