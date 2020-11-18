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Ekonomi Türkiyenin Otomobilinin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
OTOMOTİV

Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

Haber Merkezi AA
İnşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.
İnşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik" ifadelerine yer verildi.

Yerli otomobile sürpriz isim
EKONOMİ
Yerli otomobile sürpriz isim

Çalışmalara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

  • "Toplam 7 bin 630 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 245 bin metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçülerde 11 havuzu dolduracak kadar, 27 bin 500 metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 318 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar uzayacak 17 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı."

Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
EKONOMİ
Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek

Yerli otomobilde altyapı hazırlığı: 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak
EKONOMİ
Yerli otomobilde altyapı hazırlığı: 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak

Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
OYNAT 00:37
Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamlarıile gözleri kamaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı.Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022'de bantlardan inmesi planlanıyor.

Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme: Rakiplerini geride bırakacak
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Twitter hesabından TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak notuyla, Batarya Teknolojilerimiz Hakkında Detaylar konulu bir video paylaşıldı.
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Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı aktarılan videolu paylaşımda, Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC ( Nikel Manganez Kobalt Oksit ) katodu kullanılacak. denildi.
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TOGG’un batarya paketinde iş ortağı olarak seçtiği Farasis’in geliştirdiği NMC 811 kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğu belirtilen paylaşımda, Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. ifadeleri kullanıldı.
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Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum batarya ömrü, performans ve güvenlik sağlanacağı bildirilen paylaşımda, ayrıca şunlar kaydedildi:
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Otomobillerimiz 300 ve 500 km menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.
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Öte yandan, TOGG geçen hafta, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçtiğini duyurmuştu.
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Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme: Rakiplerini geride bırakacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı bildirildi.Paylaşımda, bataryaların 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebileceği belirtildi.


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