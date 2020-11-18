Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik" ifadelerine yer verildi.

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Çalışmalara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"Toplam 7 bin 630 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 245 bin metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçülerde 11 havuzu dolduracak kadar, 27 bin 500 metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 318 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar uzayacak 17 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı."

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Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının %90’ı tamamlandı.



Bizi izlemeye devam edin.#YeniLigGemlik pic.twitter.com/tccQzX1DbA — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 18, 2020

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OYNAT 00:37 Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamlarıile gözleri kamaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı.Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022'de bantlardan inmesi planlanıyor. BiP'te paylaş

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