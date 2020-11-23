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Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalar büyük oranda tamamlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ OTOMOTİV

Bakan Dönmez duyurdu: TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalar büyük oranda tamamlanacak

Bakan Dönmez duyurdu: TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalar büyük oranda tamamlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz’de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dâhil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor" dedi.

"Büyük oranda tamamlamış olacağız"


Dönmez, "TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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