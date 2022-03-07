Teknoloji Elon Musktan sürücüleri kızdıracak itiraf
OTOMOBİL

Elon Musk'tan sürücüleri kızdıracak itiraf

Elon Musk, otonom araç teknolojisinin daha yaygın bir hale gelmesiyle trafikteki araç sayısının da her geçen gün daha da artacağına kesin gözüyle baktıklarını söyledi. Bununla birlikte hayalet trafik sıkışıklığı yaşandığı durumlar ise büyük ölçüde azalabilir.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musktan sürücüleri kızdıracak itiraf
Elon Musk.

Elon Musk, otonom araç teknolojisinin daha yaygın bir hale gelmesiyle trafikteki araç sayısının da her geçen gün daha da artacağına kesin gözüyle baktıklarını söyledi. Bununla birlikte hayalet trafik sıkışıklığı yaşandığı durumlar ise büyük ölçüde azalabilir.

  • Trafik, özellikle büyükşehirlerde yaşayan insanlar için tam bir kabus olmaya devam ediyor. Bazen gideceğimiz 15 dakikalık yolu 1 saate çıkartan trafik sorunu, büyükşehirlerdeki nüfusun ve yollardaki araç sayısının da her geçen gün artmasıyla günlük hayatımızın en büyük problemlerinden biri.

Trafiğin yoğun olduğu saatlere denk geldiğimizde ya da önümüzde yaşanan bir kaza sebebiyle bazı anlarda trafik durma noktasına geliyor. Trafik sıkışıklığına sebep olabilen birçok sebep olabilir. Tesla'nın CEO'su Elon Musk da teknolojinin artmasıyla trafiğin her geçen gün daha çok artacağına dair açıklamalarda bulundu. Gelin Elon Musk'ın açıklamalarına ve trafik sıkışıklığına sebep olabilecek durumlara birlikte bir göz atalım…

Elon Musk, otonom araçların trafiği arttıracağını kabul ediyor

Araç teknolojisi, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Gelişen bu teknolojiyle birlikte artık arabalar bize ihtiyaç duymadan kendi kendine gidebiliyor. Uzmanlar ise bu teknolojinin trafiği daha büyük bir sorun hale getireceği konusunda neredeyse hemfikir. Elon Musk da geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir şekilde bu görüşe katıldığını açıkladı. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde trafik sorununu çözmek için icat ettiği tünellerden gelen 'trafik sıkışıklığı' videolarının ardından, kimsenin trafik sorununa bir çözüm bulamayacağını ve bu sorunun gittikçe artacağını dile getirdi. Kendi kendini sürebilen 'otonom araçlar' ise Elon Musk'a göre hem trafiği daha çok arttıracak hem de bazı sorunlara çözüm olabilecek.

  • Birçok insan araba sürmekten keyif almak yerine sadece A noktasından B noktasına ulaşmak için araba kullanıyor. Otonom sürüş teknolojisine sahip araçlar ise sürücülerin fiziksel güç kullanımını minimuma indirerek yolculuğu daha keyifli bir hale getiriyor. İnsanlar artık otonom sürüş teknolojisiyle neredeyse hiçbir yorgunluk hissetmeden uzun yolculuklar yapabiliyor. Elon Musk'a göre de yakın bir zamanda otonom araç kullanımının yaygınlaşmasıyla yollardaki araç sayısı artacak ve trafik çok daha büyük bir problem haline gelecek. Bu durum her ne kadar can sıkıcı gibi görünse de, otonom araçların trafikte sıkça başımıza gelen ‘hayalet trafik' sorununu da büyük ölçüde azaltması bekleniyor.

Peki, hayalet trafik nedir?

Trafikte bazen hiçbir sıkıntı olmasa bile, araçlar birden yavaşlayabilir ve trafik durma noktasına gelebilir. Bunun en sık karşılaşılan nedeni de 'hayalet trafik sıkışıklığı' olarak adlandırılan durum. Hayalet trafik; genelde trafikte araçların yoğun olarak bulunduğu anlarda sürücülerin bir anlık dikkatsizlikle öndeki aracın yavaşladığını görmeyerek ani fren yapmasında kaynaklanıyor. Malesef birçoğumuz farkında olmasakta bu durumu, günlük hayatımızda sıkça yaşıyoruz. Geç yapılan bir fren, sürücünün dikkatsizliği veya aşırı hız gibi sebepler bu soruna yol açabiliyor. Bu noktada da öndeki aracın hızını hesap ederek yolculuğuna devam eden otonom araçlar, hayalet trafik sorununun yaşanmasını büyük ölçüde azaltabilir.

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