Elon Musk’ı takip eden genç Rus oligarkları takibe başladı

Geçtiğimiz ay dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın özel jetini takip edip nerede olduğunu paylaşan bir Twitter hesabı açarak ünlenen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, Ukrayna’yla savaş nedeniyle baskı altında olan Rus milyarderlerin özel jetlerini takip etmeye başladı.

Russian Oligarch Jets (Rus Oligark Jetleri) olarak adlandırılan Twitter hesabı, Rusya'nın önde gelen milyarderlerinden bazılarının özel jetlerinin ne zaman ve nerede inip kalktığını gösteren saatleri ve haritaları gösteriyor.

Geçtiğimiz gün itibarıyla 250 bine yakın kişi tarafından takip edilen hesapta, Chelsea futbol kulübü sahibi Roman Abramoviç, Rusya'nın en zengin insanı Vladimir Potanin ve çelik milyarderi Alexander Abramov'un da aralarında bulunduğu önde gelen Rus oligarklarının helikopter ve uçaklarının bilgileri paylaşılıyor.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yeni yaptırımlar açıklamasıyla birlikte Rus milyarderlerin jetleri, yatları ve lüks evleri de dahil olmak üzere varlıkları dondurulma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

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Russian Oligarch Jets Twitter hesabı ile ilgili açıklamada bulunan Jack Sweeney, "Eminim bazı insanlar bu oligarklardan bazılarını burada olduklarını öğrendiklerinde ABD'den veya ülkelerinden atmaya çalışacaklardır" derken, "ABD'de olduğum için gerçekten fazla sorun beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

BİR MİLYARDER NASIL İZLENİR?

19 yaşındaki üniversite öğrencisi, Elon Musk'ın SpaceX CEO'sunun jetinin nerede olduğunu takip eden bir hesabı kapatması için kendisine ödeme yapmayı teklif etmesinden sonra geçtiğimiz ay manşetlere çıkmıştı.

Özel jet ve helikopterlerin verilerini paylaşan hesap, herkese açık hava trafiği bilgilerini sıyırmak için botlar yardımıyla bilgilere ulaşırken, Elon Musk durumu güvenlik riski olarak değerlendirmişti.

Twitter hesabının paylaştığı verilerde, sert uluslararası yaptırımlara rağmen, Rus oligarkların sık sık seyahat ettiği görülürken, hesapta son olarak Karayipler'de yapılacak bir helikopter gezisi de dahil olmak üzere Abramoviç'e ait uçakların birçok uçuşunun verileri paylaşılmıştı.

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Sweeney, Rusya Devlet Başkanı Putin’e ait özel jeti takip etmek için de bir hesap açtığını ancak verilerin doğru olmayabileceğini, çünkü Rusya’da uçak bilgilerinin yeterli olmadığını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk'ın özel jetini izlenmesini sağlayan bir algoritma geliştiren University of Central Florida (UCF) birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Jack Sweeney, elde ettiği verileri ‘Elon Musk's Jet' hesabıyla sosyal medyada paylaşmıştı.

Kısa süre içerisinde ünlenen Sweeney ile ilgili ise Elon Musk 'güvenlik endişesiyle' hesabı kapatmasını istedi. Musk, sosyal medya hesabından, “Bir deli tarafından vurulma fikrinden hoşlanmıyorum” yazıp Sweeny'e hesabı kapatması için 5 bin dolar teklif etmiş ve Sweeney’i engellemişti.

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