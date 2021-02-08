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Geri sayım başladı: Türkiye'nin uzay programı açıklanacak

Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 19.00'da tanıtılacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.00'da yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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  • Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı kararname ile kuruldu. Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıda ise Milli Uzay Programı'nın yol haritası oluşturuldu.

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