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ANKARA

​Uzay yatırımlarına dev teşvik

Uzay yatırımlarına dev teşvik

Göz kamaştıran Türk savunma sanayii ekosisteminin benzeri uzay sanayiinde de oluşturulacak. Kurulan Uzay Ajansı ile bu alanda vites yükselten Türkiye’de yüzlerce şirket desteklenerek, uzay alanında üretici haline gelmesi sağlanacak. Yol haritası çerçevesinde şimdiye kadar, aralarında Çin, Rusya ve Japonya’nın bulunduğu 16 ülke ile görüşmeler sürüyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Uzay Ajansı'nın kurulmasının ardından, uzay alanında vites yükseltti. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan projeye göre Milli Uzay Programı'nın uygulamaya konulması ve bu kapsamda ‘uzay insanı’ yetiştirilmesi için etüt çalışmalarına başlanacak. Önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan programda uzay insanı yetiştirmenin yanında uydulardan fırlatma sistemlerine, uzaya erişimden alt yapılara kadar somut ve iddialı projeler yer alacak.

16 ÜLKE İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Türkiye'nin kabiliyetleri, insan kaynağı ve hedefleri ışığında stratejilerin geliştirildiği program çerçevesinde üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birlikleri tesis edildi. Bunun yanı sıra uzay alanında ikili ve çok taraflı iş birlikleri de geliştiriliyor. Şimdiye kadar; Ukrayna, Kazakistan ve Macaristan ile iş birliği anlaşması imzalayan Türkiye, bu alanda daha yakın çalışmak isteyen İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Japonya’nın da içinde bulunduğu on altı ülkeyle görüşme trafiğini sürdürüyor.

SAVUNMA EKOSİSTEMİNE BENZER

Son yıllarda parlayan yıldız haline gelen Türk savunma sanayi ekosisteminin bir benzeri de uzay sanayinde oluşturulacak. Verilecek desteklerle yüzlerce firmanın uzay alanında üretici haline gelmesi sağlanacak. Türkiye'nin uzay vatandaki haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay hukuku ve mevzuat çalışmaları da sürüyor.

BİLİME KATKI SUNACAK YATIRIMLAR

Son bir yılda uzay alanında önemli yatırımlara imza atıldı. Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Bursa Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi açıldı. 4 bin metre kare kapalı alana sahip olan merkeze 130 milyon liradan fazla yatırım yapıldı. Dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacak Doğu Anadolu Gözlemevi de faaliyete geçmek için gün sayıyor. İçinde 4 metre çapında bir teleskop barındıracak gözlemevi uzay çalışmalarına önemli katkı sunacak.

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