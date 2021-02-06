Çin'in Mars keşif uydusu Dünya'ya ilk görüntüsünü yolladı

Dünya

Kazakistan da Türk İHA'sı satın alıyor: Sevkiyat için görüşme gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’da mevkidaşı Muhammed Talasov'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA'larının Kazakistan'a sevkiyatının ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerelleştirilmesinin görüşüldüğünü açıkladı. Bakanlık ayrıca, Türk yapımı zırhlı tanklar hakkında da bilgi istediklerini belirtti.