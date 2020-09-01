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Teknoloji Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus modellerinin satışa çıkış tarihi belli oldu
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Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus modellerinin satışa çıkış tarihi belli oldu

Çin'in en büyük telefon üreticisi olan Huawei uzun süredir beklenen Enjoy 20 ve 20 Plus modellerinin ne zaman satışa çıkacağını duyurdu. Fiyatının diğer modellere göre daha uygun olacağı belirtilen modeller 3 Eylül 2020 günü tanıtılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Çin'den çıkıp dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri haline gelen Huawei daha önce uygun fiyatlı modellere geçeceğini duyurmuştu.

  • Bu duyurunun ardından ise Enjoy 20 ve 20 Plus modellerinin bu ay tanıtımı yapılacağı belirtildi.

Telefonların belli bir fiyat aralığında çıkması beklenirken özellikleri de dikkat çekiyor.

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Daha önce tanıtılan Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus'ın özellikleri neler?

Huawei 20 Plus modelinde 6.63 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli LCD ekran yer alacakken Enjoy 20 modelinde 6.6 inç büyüklüğünde 1600×720 çözünürlüğünde LCD ekran olması planlanıyor.

  • Enjoy 20 model telefonların arkasında üç farklı kamera bulunurken bunların teknik özellikleri de şu şekilde sıralandı: 13 Mp, 5 mp ve 2 mp. Plus modelde ise 48 Mp, 8 Mp, 2 Mp arka kamera bulunacak. Her iki modelin ön kamerası ise 8 mp çözünürlüğünde olacak.

Ana modelde 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ve Plus modelde ise 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

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Huawei 20 Plus ve Enjoy 20'nin fiyatları ne olacak?

Telefonların Türkiye satış fiyatı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamazken Çin'de satışa çıkış fiyatlarının 300 dolar bandında olacağı öngörülüyor.

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