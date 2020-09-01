Huawei Enjoy 20 ve 20 Plus modellerinin satışa çıkış tarihi belli oldu Çin'in en büyük telefon üreticisi olan Huawei uzun süredir beklenen Enjoy 20 ve 20 Plus modellerinin ne zaman satışa çıkacağını duyurdu. Fiyatının diğer modellere göre daha uygun olacağı belirtilen modeller 3 Eylül 2020 günü tanıtılacak.

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 13:38 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 13:51 Yeni Şafak