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Teknoloji Oppo A72nin özellikleri neler? Kaç TLden satılıyor?
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Oppo A72'nin özellikleri neler? Kaç TL'den satılıyor?

Oppo A72 muadili akıllı telefonlara göre uygun fiyat performans ile dikkat çekiyor. Kaliteli kamerası, uzun süre kullanıma olanak sağlayan 5000 mAh bataryası ile Oppo A72'nin özellikleri sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oppo A72
Oppo A72

Oppo markası daha önce ülkemizde çıkardığı FindX ve Reno gibi modellerle hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. Markanın A serisi ise özellikle bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Oppo A72 de tıpkı A52 gibi hem arkada 4 kamera kullanabilme özelliğine hem de Snapdragon 665'e sahip.

  • Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri de ön kamerası. Ön ekrandaki kamerası 16 mp olan telefonun ekranı 6.5 inç.

Oppo A72 kamerası ile dikkat çekiyor.

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Arka kamerası ise 48 mp. Bu kamera kalitesi benzer fiyatlardaki telefonlarda pek görülmeyen bir özellik. Arka yüzünde 4 kamera kurulumu var. Buradaki diğer 3 kameranın ise özellikleri şöyle:

  • 2 mp makro lens
  • 8 mp ultra geniş açılı lens
  • 2 mp derinlik sensörü

Parmak izi sensörü yan tarafta.

Android kullanıyor, parmak izi sensörü yan tarafta

Oppo A72'de diğer farklılıkta parmak izi sensörünün yeri. Telefonu açıp kaparken başkasının kullanmasına izin vermeyen bu güvenlik sensörü normalde birçok telefonda ön ekranda olurken Oppo A72'de yanda bulunuyor.

Telefonun yazılımı ise Android tabanlı. Huawei gibi bazı Çinli firmaların güncellemelerden uzak kaldığı düşünüldüğünde Oppo'nun böyle bir sıkıntısı olmadığı görülüyor.

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Telefonun donanımsal özellikleri

  • 5.000 mAh'lık bir batarya.
  • Aynı zamanda telefonun sistemi sarj tüketen uygulamalar konusunda uyarıyor.
  • 18 W hızlı sarj: Bu sayede telefonu uzun süre kullanabiliyorsunuz.
  • Snapdragon 665 yonga seti
  • 128 GB depo kullanım alanı
  • 4 GB RAM

  • İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.1

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Oppo A72'nin fiyatı ne kadar?

Fiyat-performans aralığı ile de dikkat çekiyor.

Telefonun Türkiye'deki satış fiyatı ise 3 bin TL bandında. Muadili telefonların fiyatı ile karşılaştırdığımızda Oppo A72 fiyat-performans kalitesi ile ön plana çıkıyor.

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