Samsung Galaxy S20 Ultra ile bakış açınız değişiyor

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, amiral gemisi olan S20 modelindeki Ultra versiyonun da mobil ürün gamında bir çok yeniliğe imza atarak, bir sonraki nesil telefonlar hakkında ipucu vermiş oldu.

Bugüne kadar kullanılan en son ve en güçlü işlemcinin kullanıldığı S20 Ultra modelinde, kamera içerisine konulan zoom özelliği android cihazlar içerisindeki en uzun zoom olarak ön plana çıkmış.

6.9 inçlik bir ekrana sahip olan S20 Ultra, 6,2 inç ekranıyla standart S20'den yarım inç, geçen yıl ki Galaxy S10 +' dan önemli ölçüde daha büyük ve Galaxy Note 10+' dan (6.38) bile daha büyük. Cihazdaki diğer bir özellik ise ön kameranın ekran içine gömülü olması. Ayrıca Ekranda kullanılan ayrı bir özellik ile kendi isteğinize göre renk ayarlaması yapılabiliyor

Kamerası dikkat çekiyor.



Oyun tutkunları için keyifli bir deneyim sunuyor

2400x1080 (FHD+) piksel standart moduyla açılan S20 Ultra, istenildiği takdirde 3.200 x 1.400 piksel (WQHD +) görüntülenebilir. Cihazın 2.400 x 1.080 (FHD +) moduyla açılmasının nedeni daha az pil kullanımıdır. Ancak oyunları daha canlı bir ekranda oynamak için (WQHD +) modunu aktif hale getirmek gerekiyor.

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Ekrandaki başka bir özellik de standart 60Hz olan yenileme hızını 120 Hz'e çıkarılabiliyor olmasıdır. Ancak 120 Hz modu sadece 2400x1080 piksel ekran özelliğinde kullanılıyor.

Exynos 990 işlemciye sahip cihazda 12GB RAM ve 128GB depolama alanı var. Ayrıca microSD desteği ile S20 Ultra'nın depolama alanı daha da fazla yükseltilebilir.

Birçok yenilik ile geldi.

Kamera ayrı bir boyut kazandırmış

S20 Ultra'nın bir çok özelliği dekkat çekse de şüphesiz en sıra dışı özelliği kamera sistemidir. Cihaz arkada bulunan dört kamera ile 100x çözünürlüğe kadar çekim yapabiliyor.

Ancak 100x'den daha ön planda olan kamera modu 24 derecelik görüş alanına sahip 48 megapiksel, f 3.5 sensörü kullanan "telefoto" kamera. Bu modun öne çıkma sebebi ise telefonunu etrafına gönderdiği prizmatik lens sistemi ile kusursuz bir kare yakalamanıza yardımcı oluyor.

Ayrı bir parantez de ön kameraya açmak gerekir. Cihazda 80 derecelik görüş açısına sahip 40 megapiksel çözünürlük ve f 2.2 değerinde ekrana gömülü bir ön kamera mevcut. Ekranın içine gömele olan ve Samsung ayrıca bu yeni modelinde kulaklıka jak sistemini terk ederek USB-C kulaklıklara dönmüş.

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