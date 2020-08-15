Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji OPPO,A31 ve A52 modellerini Türkiyede satışa çıkardı
MOBİL ÜRÜN HABERLERİ

Oppo A31 ve A52 modellerin özellikleri neler? Fiyatı kaç TL olacak?

OPPO, A31 ve A52 modellerini Türkiye'de satışa çıkardı

Çinli teknoloji üreticisi OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de satışa sundu. A31 modeli 3099 TL, A52 modeli ise 3399 Tl fiyatla mağazalardaki yerini aldı.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Oppo A31 ve A52
Oppo A31 ve A52

Çinli teknoloji firması OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturdu.

  • 6.5 inç genişliği ve 1600x720 ekran çözünürlüğü bulunan A31 modeli, 256 GB'a kadar genişletilebilen saklama kapasitesi ve günlük yaşamda tüketicinin karşılaşacağı senaryolar için optimal değer sağlayan üç kameralı düzenlemesiyle kendi kategorisinde son derece rekabetçi bir ürün seçeneği oluşturuyor.

Oppo yeni telefonları satışa çıkardı.

Akıllı telefonun arka kısmında bulunan 12MP üçlü kamera düzeni farklı sahnelerde muhteşem portreler çekmenizi mümkün kılıyor. A31, gövdenin ortasına konumlandırılan bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

Serinin bir diğer modeli A52 ise, neo-tasarıma sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Böylece hem oyun oynarken hem de video izlerken daha net ve daha etkileyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. 6.5 inç genişlik ve 2400x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan A52'nin, yapay zeka dört kamerası bulunuyor.

Bu özellik, ultra net videolar, kusursuz bir gece görüşü ya da bir güzellik selfiesi çekmenize olanak sağlıyor. A52'nin parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafında yer alıyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: Özellikleri neler? Fiyatı kaç TL olacak?
TEKNOLOJİ
Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: Özellikleri neler? Fiyatı kaç TL olacak?

Oppo kamerasıyla da ön plana çıkıyor.

A31 ve A52 modelleri teknik özellikleri neler?

A31 & A52

  • Ekran 6.5 inç 6.5 inç
  • Ekran Çözünürlüğü 1600x720 2400x1080
  • İşlemci MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 665
  • Bellek 4 GB 4 GB
  • Dahili Depolama 64GB (256GB) 64 GB (256GB)
  • Kamera 12 MP Ana Kamera 12 MP Ana Kamera
  • 2 MP Makro 8 MP Geniş açı
  • 2 MP Mono 2 MP Derinlik
  • 2 MP Mono
  • Ön Kamera 8 MP 16 MP
  • Pil 4100/4230mAh 4880/5000mAh
  • İşletim Sistemi ColorOS 6.1.2 ColorOS 7.1
  • Boy x En x Kalınlık 163.9 x 75.5 x 8.3mm 162 x 75.5 x 8.9mm
  • Ağırlık Yaklaşık 180g Yaklaşık 192g
  • Renk Gizemli Siyah, Düş Beyazı Alacakaranlık Siyahı, Duru Beyaz

Oppo A31 ve A52 modelleri kaç paradan satışa çıkarılacak?

Telefonların ülkemizde tavsiye edilen satış fiyatı 3099 TL 3399 TL

OPPO, akıllı ürünleriyle şaşırtmaya devam edecek
TEKNOLOJİ
OPPO, akıllı ürünleriyle şaşırtmaya devam edecek

Abone Ol Google News
Gri listede aranıyordu

Gri listede aranıyordu

​Etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu.
Aşı üretimi başladı

Aşı üretimi başladı

​Rusya'nın 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısında önemli gelişme.
İkinci eleyeni düzenleme

İkinci ele
yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de.
HDP görünümlü PKK

HDP görünümlü PKK

​İl binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar..
Dışişleri'nden <br>AB'ye net mesaj

Dışişleri'nden
AB'ye net mesaj

​Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını koruyacak.
Yaşamadan bilemezsiniz

Yaşamadan bilemezsiniz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı.
Bir saatte<br>kopyası yapılıyor

Bir saatte
kopyası yapılıyor

​Tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu.
Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​Fenerbahçe, Monaco ve oyuncuyla masaya oturdu.
İstenmeyen manzara

İstenmeyen manzara

Salda Gölü'nde derin çukurlar oluştu.​
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti.
Sahte gazeteci polise takıldı

Sahte gazeteci polise takıldı

​Aracının yakıtı bitti diye sandalye ile yolu kapattı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​​Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'in yeni takımı belli oldu.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

​Servis minibüsü alev aldı işçiler son anda kurtuldu.
Ne olur aç gözlerini

Ne olur aç gözlerini

​Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek sızlatan sözler.
Araçlardan<br>inip halay çektiler

Araçlardan
inip halay çektiler

​Diyarbakır'da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu.
401 kişi yakalandı

401 kişi yakalandı

​İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması.
Sel ve heyelan

Sel ve heyelan

​Trabzon'da korkutan görüntüler: Bir vatandaş hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.