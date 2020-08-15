OPPO, A31 ve A52 modellerini Türkiye'de satışa çıkardı

Çinli teknoloji firması OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturdu.

6.5 inç genişliği ve 1600x720 ekran çözünürlüğü bulunan A31 modeli, 256 GB'a kadar genişletilebilen saklama kapasitesi ve günlük yaşamda tüketicinin karşılaşacağı senaryolar için optimal değer sağlayan üç kameralı düzenlemesiyle kendi kategorisinde son derece rekabetçi bir ürün seçeneği oluşturuyor.

Oppo yeni telefonları satışa çıkardı.

Akıllı telefonun arka kısmında bulunan 12MP üçlü kamera düzeni farklı sahnelerde muhteşem portreler çekmenizi mümkün kılıyor. A31, gövdenin ortasına konumlandırılan bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

Serinin bir diğer modeli A52 ise, neo-tasarıma sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Böylece hem oyun oynarken hem de video izlerken daha net ve daha etkileyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. 6.5 inç genişlik ve 2400x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan A52'nin, yapay zeka dört kamerası bulunuyor.

Bu özellik, ultra net videolar, kusursuz bir gece görüşü ya da bir güzellik selfiesi çekmenize olanak sağlıyor. A52'nin parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafında yer alıyor.

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Oppo kamerasıyla da ön plana çıkıyor.

A31 ve A52 modelleri teknik özellikleri neler?

A31 & A52

Ekran 6.5 inç 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü 1600x720 2400x1080

İşlemci MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 665

Bellek 4 GB 4 GB

Dahili Depolama 64GB (256GB) 64 GB (256GB)

Kamera 12 MP Ana Kamera 12 MP Ana Kamera

2 MP Makro 8 MP Geniş açı

2 MP Mono 2 MP Derinlik

2 MP Mono

Ön Kamera 8 MP 16 MP

Pil 4100/4230mAh 4880/5000mAh

İşletim Sistemi ColorOS 6.1.2 ColorOS 7.1

Boy x En x Kalınlık 163.9 x 75.5 x 8.3mm 162 x 75.5 x 8.9mm

Ağırlık Yaklaşık 180g Yaklaşık 192g

Renk Gizemli Siyah, Düş Beyazı Alacakaranlık Siyahı, Duru Beyaz

Oppo A31 ve A52 modelleri kaç paradan satışa çıkarılacak?

Telefonların ülkemizde tavsiye edilen satış fiyatı 3099 TL 3399 TL