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Teknoloji İndirimdeki telefon Oppo A5sin özellikleri neler?
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Türk Telekom'un indirimdeki telefonu Oppo A5s'nin özellikleri

İndirimdeki telefon Oppo A5s'in özellikleri neler?

Akıllı telefon piyasasının sevilen markalarından biri olan Oppo'nun yeni modellerinden biri olan A5s'de 600 liraya yakın bir indirim fırsatı var. Çalışır durumdaki eski telefonunu getiren Türk Telekom müşterileri, yeni Oppo A5s akıllı telefonu 564 TL indirimle alıyor. Ön kamerası 8 mp olan telefon 3D termal bükme teknolojisine de sahip. Bu sayede en ince telefonlardan biri olarak kullanımı da oldukça kolay.Arka kamerası ise 15 mp'e kadar çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Oppo A5s
Oppo A5s

Çıkardığı akıllı telefonlar ile birçok farklı bütçeye hitap edebilen Oppo'nun son model telefonlarından biri olan A5s 564 tl indirimli. Türk Telekom'un cep telefonunu değiştirmek isteyenler için düzenlendiği kampanyaya giren vatandaşlar eski telefonunu getirdiği takdirde A5s'e indirimli sahip olabilecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, çalışır durumdaki cep telefonlarını Türk Telekom mağazalarına getiren Türk Telekom müşterileri, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip Oppo A5s cep telefonuna 564 TL indirimle sahip oluyor.

Oppo A5s
  • Cep telefonunu yenilemek isteyenler için avantaj sunan kampanya kapsamında, daha geniş ekran alanı ve uzun pil ömrü sunan Oppo A5s, faturaya ek olarak taksitlendirilebiliyor.

Türk Telekom aboneleri 12 ay boyunca ayda 229 TL ödeyerek Oppo A5s akıllı telefon sahibi olabiliyor.

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Oppo A5s

Oppo A5s özellikleri

Oppo A5s modeline geçmeyi düşünen kullanıcılar için cihazın bazı teknik özellikleri:

  • Ön (Selfie) Kamera 8,0 MP
  • Dahili Hafıza 32 GB
  • RAM Kapasitesi 3 GB
  • Pil Kapasitesi 4230 mAh
  • Ekran Boyutu 6,2 inç IPS LCD panel
  • Arka Kamera 13 MP + 2 MP
  • İşlemci Kapasitesi 2,3 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core

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