Türk Telekom'un indirimdeki telefonu Oppo A5s'nin özellikleri İndirimdeki telefon Oppo A5s'in özellikleri neler? Akıllı telefon piyasasının sevilen markalarından biri olan Oppo'nun yeni modellerinden biri olan A5s'de 600 liraya yakın bir indirim fırsatı var. Çalışır durumdaki eski telefonunu getiren Türk Telekom müşterileri, yeni Oppo A5s akıllı telefonu 564 TL indirimle alıyor. Ön kamerası 8 mp olan telefon 3D termal bükme teknolojisine de sahip. Bu sayede en ince telefonlardan biri olarak kullanımı da oldukça kolay.Arka kamerası ise 15 mp'e kadar çıkıyor.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2020, 09:59 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 10:12 Yeni Şafak AA