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OPPO yeni hızlı şarj teknolojilerini tanıttı

OPPO, 125W hızlı şarj, 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ve 50W mini SuperVOOC şarj cihazlarını tanıttı. OPPO, tanıttığı yeni hızlı şarj serisinde kullandığı teknoloji ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor

Abdulkadir Öner Yeni Şafak
Oppo yüksek hızlı sarj
Oppo yüksek hızlı sarj

Çinli teknoloji firması OPPO, 125W hızlı şarj, 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj, ultra küçük taşınabilir 50W mini SuperVOOC şarj ve 110W mini hızlı şarj cihazlarını resmi olarak piyasaya sürdüğünü duyurdu. 125W hızlı şarj teknolojisi, akıllı telefon sektöründe bu alandaki en yeni gelişmeye işaret ediyor.

  • İleri bir şifreleme algoritması ve güçlü sıcaklık kontrol regülatörleri, hızlı şarj cihazının güvenli ve verimli kullanılmasına imkan tanıyor. 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, kablolu şarjla karşılaştırıldığında kullanıcıların daha hızlı şarj etmesini sağlarken ilk kez tanıtılan 50W mini SuperVOOC şarj cihazı ve 110W hızlı şarj cihazı ise OPPO'nun VOOC hızlı şarj teknolojisinin benzersiz yenilikleri olarak öne çıkıyor.

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nSarj aleti

5G çağında daha hızlı şarj: 125W

OPPO'nun 125W hızlı şarj teknolojisi, 4000mAh bataryayı 5 dakikada %41'e kadar, 20 dakikada ise tamamen şarj edebilen en hızlı doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda önceki SuperVOOC ve VOOC hızlı şarj protokolleriyle uyumlu olan cihaz, 65W PD ve 125W PPS dahil olmak üzere genel protokolleri de destekliyor ve şu an sektörün en gelişmiş hızlı şarj teknolojisini sunuyor.

Hızlı sarj

Kablosuz hızlı şarj: 65W AirVOOC

65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, 4000mAh bir bataryanın tamamını 30 dakikada en hızlı şekilde şarj edebiliyor.

  • Kullanılan teknoloji, yabancı cihaz algılama fonksiyonuna ek olarak beş kat fazla güvenlik önlemiyle çalışıyor. Ayrıca Qi standardıyla de uyumlu olan 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, kullanıcılara kablosuz ve süper hızlı şarj deneyimi sunuyor. Buna ek olarak, OPPO 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarjının farklı tasarıma sahip bir versiyonu da geliştirdi. Cihaz, kalıpsız hızlı prototipleme teknolojisiyle şekillendirilmiş camdan üretildi ve tüketici elektroniği pazarında bu tür teknolojinin ilk uygulaması olma özelliği taşıyor.

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Kolay taşınan mini boy: 50W Mini SuperVOOC

  • OPPO bugün ayrıca dünyanın en küçük ve en ince 50W mini SuperVOOC şarj cihazını ve benzersiz bir çift seviyeli mimariye sahip 110W mini hızlı şarj cihazını da piyasaya sürdü. OPPO'nun yalnızca 1,05 cm inceliğe sahip 50W mini SuperVOOC şarj cihazı, kartvizit cüzdanına benzer bir boyutta geliştirildi.

Tasarımı sayesinde kullanıcılar cihazı kolayca gömlek ya da ceket ceplerinde taşıyabiliyor; bu da işe gidip gelirken ve seyahat ederken büyük kolaylık sağlıyor. 50W mini SuperVOOC şarj cihazı VOOC protokolleriyle de uyumlu. 27W PD ve 50W PPS gibi genel protokolleri destekleyen cihaz, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere farklı cihazları şarj edebiliyor.

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