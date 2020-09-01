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Teknoloji Galaxy Note20 Ultraya ekran ödülü geldi
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Display Mate ekran ödülünü hangi telefon aldı?

Galaxy Note20 Ultra'ya ekran ödülü geldi

Samsung'un amiral gemisi Note20'nin satışa çıkarılmasından sonra aldığı pozitif geri bildirimler dikkat çekmişti. Şimdi de telefonları derecelendiren DisplayMate'in yaptığı değerlendirmede Note20 Ultra ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi AA
Note 20 Ultra
Note 20 Ultra

Dünyanın en çok takip edilen akıllı telefon ödüllerinden biri olan DisplayMate bu yıl düzenlediği etkinlikte En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü Samsung Note20 Ultra'ya verdi.

  • Samsung açıklamasına göre, ay başında tanıtımı yapılan Galaxy Note20 Ultra, tam ekran tasarımı ve OLED Ekran özelliğiyle Samsung'un en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Bu akıllı telefon, mobil OLED ekran teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte ekran performansı alanında yükseltilmiş ve iyileştirilmiş birçok önemli yeni özellikler sunuyor. Galaxy Note20 Ultra, Samsung Display tarafından geliştirilip üretilen son sürüm çift taraflı kavisli ekranla birlikte Esnek OLED ekranlarla birlikte geliyor.

Akıllı telefon ekranlarını derecelendiren DisplayMate tarafından yapılan kapsamlı laboratuvar testleri ve ölçümleri, Galaxy Note20 Ultra'nın birinci sınıf akıllı ekrana, mükemmel kalibrasyon kesinliği ve performansına sahip olduğunu gösteriyor.

Ekran ödülü aldı.

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Şimdiye kadar verilen en yüksek notu aldı

Laboratuvar testleri ve ölçümlere göre, Galaxy Note20 Ultra, DisplayMate'in şimdiye kadar verdiği en yüksek not olan A Ekran Performansı derecesini elde ederek ve akıllı telefonlar için 11 performans kriterini karşılayarak "DisplayMate En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü"nü aldı.

Araştırmada Galaxy Note20 Ultra'nın yeni ve iyileştirilmiş ekran performansının özellikleri şöyle sıralanıyor:

Note 20 Ultra

"Galaxy Note20 Ultra alışılagelmiş 60Hz yenileme hızı özelliğinin yanı sıra yeni uyarlanabilir yüksek frekanslı 120Hz yenileme hızına da sahip olup bu özelliği sayesinde görsellerde ekran kaydırma ve video gösterimi deneyimini iyileştirirken, uygulamalardaki hareket ve oyun performansını da iyileştiriyor ve pek çok kullanıcının karşılaştığı ekran titreşimi sorununu azaltabiliyor.

Galaxy Note20 Ultra ekranının en yüksek parlaklığı normal modda 680 nit iken, yüksek parlaklık modunda 1609 nite çıkabiliyor ve bu parlaklık düzeyi de Galaxy Note 10 'ın parlaklık düzeyiyle kıyaslandığında yüzde 21-23 oranında daha yüksek bir performans sunuyor.''

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