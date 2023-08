iPhone'ları yavaşlatma davası: Apple kullanıcılara 500 milyon dolar ödeyecek

Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlattığına dair tartışmalarla ilgili uzun süredir devam eden 500 milyon dolarlık dava karara bağlandı. Davanın yargıcı, yavaşlatmadan etkilenen iPhone sahiplerine ödemelerin başlaması için onay verdi. Bu dava yoluyla, talepte bulunan her bir iPhone kullanıcısı yaklaşık 65 dolarlık bir ödeme alacak.

Ekim 2020'ye kadar hak talebinde bulunmuş olan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahipleri, Apple'dan ödeme alabilecek.