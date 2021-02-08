Teknoloji Apple bu kez de patent ihlali gerekçesiyle dava edildi
MOBİL

Apple bu kez de patent ihlali gerekçesiyle dava edildi

Apple, iPhone'larda kullanılan birçok farklı teknolojiden dolayı dava edildi. Patent ihlali yapıldığı belirtilen teknolojiler arasında Face ID yüz tanıma ve optik görüntü sabitleme sistemi de geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone
iPhone

Apple, zaman zaman iPhone ya da iPad'lerde kullandığı teknolojiler nedeniyle dava ediliyor. Yani aslında birçok farklı şirket, Apple'ın ürünlerinde kullandığı teknolojilerin kendilerine ait olduğu savunuyor. Son olarak patentlerin kasten ihlal edildiği konusunda yeni bir dava açıldı. Davası ise Gesture Technology Partners.

Patent ihlal iddiaları arasında Face ID teknolojisi de yer alıyor.

Patent ihlali iddiası hangi teknolojileri içeriyor?

Toplamda 5 farklı patent için açılan ihlal davası, iPhone'lardaki fotoğraf ve videoçekme özelliklerinden tutun kilit alma teknolojilerine kadar gidiyor. Hatta bu noktada özellikle optik görüntü sabitleme teknolojisinde patent ihlali yapıldığı ayrıntılarıyla ele alınıyor.

Gesture Technology Partners kısaca Apple'ın bazı patentleri ihlal ettiğini düşünerek dava açıyor ve şirketin gereğini yapmasını istiyor. Yani aslında Apple'dan tazminat talep ediyor.

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