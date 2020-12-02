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Teknoloji Avrupa ülkelerinden Apple tepkisi iPhone için dava açılıyor
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iPhone'a dava açılıyor

Avrupa ülkelerinden Apple tepkisi: iPhone için dava açılıyor

Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi. Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

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Dava hangi modelleri kapsıyor?

  • Açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi. Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

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Benzer hukuki süreç iki ülkede daha başlayacak

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

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  • Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti. Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Şirketin savunması

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

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