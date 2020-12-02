iPhone'a dava açılıyor Avrupa ülkelerinden Apple tepkisi: iPhone için dava açılıyor Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi. Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Haber Merkezi 02 Aralık 2020, 18:12 Son Güncelleme: 02 Aralık 2020, 18:30 AA