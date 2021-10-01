Teknoloji Mark Zuckerbergin Facebook, Instagram ve WhatsApp planı
SOSYAL MEDYA

Mark Zuckerberg'in Facebook, Instagram ve WhatsApp planı

Mark Zuckerberg, Facebook çatısı altında bulunan tüm sosyal medya platformlarını bir araya getirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi Diğer
Mark Zuckerbergin Facebook, Instagram ve WhatsApp planı
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Mark Zuckerberg'in Whatsapp, Facebook ve Instagram platformlarını birbirine bağlamayı planladığı öne sürüldü.

Aslında Facebook ve Instagram arasında mesajlaşma özelliği daha önceden bağlanmıştı. Bu şekilde iki uygulamanın özellikleri birbirine daha benzer hale geldiği gibi Facebook, grup mesajlaşmaları gibi özellikleri de ortak hale getirmişti.

Şimdi ise denkleme WhatsApp’ın da dahil olması işleri daha ilginç hale getiriyor. Nitekim bu, diğer platformlarda tanınmayan insanların WhatsApp’a mesaj gönderip gönderemeyeceğini, telefon numarasının ne denli güvende olacağını merak ettiriyor.

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