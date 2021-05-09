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Dünya Facebook, Twitter ve Instagramdan İsrail sansürü
ORTADOĞU

Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü

Gazze'de Hamas idaresindeki hükümetin, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını, Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunan hesapları takibe almak ve kapatmakla suçladığı belirtildi. Açıklamada, bu ağlar, İsrail'in ırkçılık, nefret ve provokasyon dolu içeriklerine göz yuman bir çifte standart politikası izlemekle suçlandı.

Haber Merkezi AA
Facebook, Twitter ve Instagramdan İsrail sansürü
Mescid-i Aksa’da düzenlenen gösterilerde İsrail'in ırkçı ve nefret saldırıları protesto edildi.

Hükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlarla ilgili paylaşım yapılan hesapların yayın kriterlerine aykırı olduğu gerekçesiyle takibe alınması ve silinmesinin kınandığı kaydedildi.

Paylaşımlara yönelik takibin, İsrail güçlerinin, Kudüs'teki ihlalleriyle eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, söz konusu sosyal medya ağlarının "İsrail'in suç ortağı olduğunu gösterdiği" ifade edildi.

Facebook ve Twitter'ın onlarca basın mensubu ve aktivistin hesabını kapattığı, Instagram'ın da İsrail'in saldırılarıyla ilgili fotoğraf ve videoları sildiği aktarılan açıklamada, kapatılan hesapların yeniden açılması çağrısında bulunuldu.

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İşgalci İsrail güçleri, dün akşam iftardan hemen sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 178 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Filistin Kızılayının yaptığı açıklamada, yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilirken, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi.


İsrail'in ırkçı ve nefret provokasyonuna göz yumdular

Açıklamada, bu ağlar, İsrail'in ırkçılık, nefret ve provokasyon dolu içeriklerine göz yuman bir çifte standart politikası izlemekle suçlandı.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin, düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve Filistin'le ilgili dijital içeriklerin takibinin durdurulması istendi.

Söz konusu sosyal medya ağlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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