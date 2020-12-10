Bu kez durum ciddi: Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu, yıllarca rekabete aykırı davranışlarla yasa dışı bir sosyal ağ tekeli sürdüren Facebook'a yeni bir dava daha açtı.Facebook açısından bu kez eskiye oranla çok daha sancılı bir süreç olacağa benziyor. Çünkü işin içinde WhatsApp ve Instagram da var.

Tekelleşme için stratejik bir süreç uygulamakla suçlanıyor.

Facebook, ekosistemini kuvvetlendirmeye devam ederken çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyor.

Facebook, 2012'de Instagram ve 2 yıl sonra da WhatsApp satın almasıyla kendine özgü bir tekelleşme sürecine girdi. Aradan geçen süreçte güçlenen ve milyarlarca kullanıcıya erişebilir hale gelen şirket 'sistematik bir strateji' uygulamakla suçlanıyor. En önemli birkaç madde ise şu şekilde:

- Facebook eylemleri rekabete zarar verdi.

- Tüketicilere, kişisel sosyal ağ oluşturma konusunda çok az seçenek bıraktı.

- Reklam verenleri rekabetin faydalarından mahrum etti.

Konuyla alakalı olarak FTC Rekabet Bürosu Direktörü Ian Conner'ın yaptığı açıklama şöyle:

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Kişisel sosyal ağ, milyonlarca Amerikalının hayatının merkezinde yer almaktadır. Facebook'un tekelini sağlamlaştırma ve sürdürme eylemleri, tüketicileri rekabetin faydalarından mahrum bırakıyor. Amacımız, Facebook'un rekabete aykırı davranışını geri almak; yeniliğin ve serbest rekabetin gelişebilmesi için rekabeti yeniden sağlamaktır.

Facebook, tekelleşmesini sürdürdükçe diğer şirketlere alan kalmıyor ve bu tekelleşme aslında çok büyük kazanç elde edilmesine neden oluyor.

Rekabet etmek yerine satın almayı tercih ediyor

Şikayetler, Facebook'un başlangıçta Instagram ile rekabet etmeye çalışırken Instagram'ı satın almayı tercih ettiğini ve böylece tehdidi etkisiz hale getirdiğini söylüyor. Facebook liderliğinin WhatsApp gibi başarılı bir mobil mesajlaşma uygulamasının sosyal ağ pazarına girebileceğini anladığı ve korktuğu da iddia edilerek WhatsApp satın almasının da bu nedenle gerçekleştirildiği belirtiliyor.

70 milyar dolar gelir sağlamış.

FTC'ye göre, Facebook'un sosyal ağlardaki hakimiyeti geçen yıl 70 milyar dolardan fazla gelir ve 18.5 milyar dolardan fazla kâr sağlamış durumda. Facebook yaklaşık 1 yıldan fazla süredir soruşturma altında.

Ama altı çizilmesi gereken mesele şu: FederalTicaret Komisyonu, Facebook'un rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle WhatsApp ve Instagram'ı satması gerektiğini ifade ediyor. Yani aslında hem WhatsApp hem de Instagram'ın bağımsız hale gelmesi gerektiğini savunuyor. Sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz.

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