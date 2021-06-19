WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sorunu

Sosyal medya uygulamaları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Canlı arıza haritası verilerine göre, Türkiye'nin bazı illerinde saat 12.00 gibi başlayan erişim sorunu 12.21 gibi İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Konya, Adana ve Samsun'da yoğun şekilde görüldüğü bildirildi.
- Bu gelişmelerin ardından erişim sorunu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı.
Erişim sorununa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Yaklaşık bir saat süren ve global yaşanan problemin ardından platformlar eski haline döndü.